Sory Kaba entona el mea culpa

n Sory Kaba vuelve a estar en primera línea. Con su doblete en el Antonio Puchades de Paterna ante el Valencia Mestalla (3-3), alcanzó a Nino en la segunda posición de los goleadores franjiverdes en Liga en esta campaña con diez dianas. Sólo tienen por delante a Benja, con una docena de goles. La batalla se presenta atractiva entre los hombres de área franjiverdes y el Elche puede ser el gran beneficiado en los tres partidos que quedan de Liga regular y, posteriormente, en la promoción de ascenso. «La competencia te hace sacar de dentro todo lo que no habías visto en ti mismo», afirmó el guineano cuando se le preguntó por lo complicado que está el meter la cabeza en el once de Pacheta en la línea delantera.

El punta reconoció que tanto Benja como Nino «son fantásticos como futbolistas y personas» y no dudó en afirmar que «aprendo mucho de ellos».

Sory Kaba asumió sin tapujos que no ha estado a su mejor nivel en los últimos meses y destacó la llegada del nuevo entrenador, Pacheta, como revulsivo para elevar su rendimiento dentro del equipo franjiverde. «Soy un tío competitivo y quiero jugar, pero no he estado a mi nivel y el primer culpable soy yo», indicó el delantero franjiverde, quien añadió que en las últimas semanas le ha tocado «trabajar y levantar la situación porque no había otra».

En esa tarea de volver a ser el que era en el inicio de la competición, con Vicente Mir en el banquillo, el ariete africano destacó la labor del técnico para su recuperación futbolística. «Desde el primer día me mostró que confiaba mucho en mí», señaló Kaba. «Antes no ponía todo de mi parte, pero Pacheta supo sacarme lo que tenía dentro», explicó el delantero, quien apunta que «mataría» por el actual entrenador en agradecimiento a su confianza. «Voy a matar por el entrenador para devolverle esta confianza que ha depositado en mí desde que llegó a este vestuario», insistió.



Entrar en la promoción

Sory Kaba confía en que el Elche pueda certificar ante el Lleida el domingo (17.30 horas) su clasificación matemática para la promoción y afirmó que su gran objetivo es ayudar a sacar al club de Segunda División B, «donde no se merece estar».

«Somos el Elche y son los rivales los que nos tienen que tener miedo», dijo Sory Kaba en referencia al hecho de que el equipo no sea primero de grupo, por lo que deberá afrontar un camino de tres eliminatorias para aspirar al ascenso. «Puedes ser primero y no subir. El primer objetivo es meterse en el play-off. Veo al equipo muy bien, enchufado, y eso es buena señal», relató.

En cuanto al Lleida, que se juega un puesto entre los cuatro primeros de la tabla el domingo en el coliseo franjiverde, Sory Kaba indicó que llega a Elche en una buena dinámica y «fuerte», pero precisó que «en el Martínez Valero los que tienen que tener miedo son ellos, no nosotros».