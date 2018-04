Pacheta: "Meternos en el play-off a falta de dos jornadas nos daría tranquilidad"

Pacheta, técnico del Elche, considera que el partido del domingo ante el Lleida es importante "porque si nosotros ganamos nos metemos en la promoción de ascenso, aunque soy consciente de que vamos a tener delante un rival que nos va a exigir mucho. Un equipo muy bien trabajado y armado. Corre mucho y tiene muy buenos jugadores".

En esa idea de asegurar la liguilla que lleva a Segunda División, el preparador burgalés insiste en que "sólo pensamos en ganar al Lleida, lo tenemos en la cabeza y nos obsesiona. Poder cerrar el play-off, a falta de dos jornadas, nos daría una tranquilidad que otros equipos no pueden tener".

Pacheta tiene claro que "estamos en una línea estupenda y lo único que lamento es que no estemos recogiendo el premio que merecemos. Hemos cometido errores, pero veo al equipo creciendo, lo que es positivo de cara al play off". Ha recordado, a continuación, que "cuando llego al Elche, cinco de los seis primeros partidos en casa son contra los de arriba. Y los primeros fuera de casa, en campos pequeños, y algunos de césped artificial. Generamos más ocasiones que el rival y somos fieles al estilo. Me salen muchas más cosas a favor que en contra. La gente esta para coger el premio contra el Lleida ".

El preparador franjiverde dice que "el equipo está adquiriendo el modelo de juego, está creyendo en la idea y eso me complica las cosas porque la toma de decisiones es cada vez más complicada. Muchos están llamando a la puerta. Estamos corriendo mucho y con alegría. Ahora, hay que trasladarlo al campo, en los partidos".

Sobre la posibilidad de dar entrada de nuevo a Sory Kaba en el once inicial, como lo hizo en Paterna, en perjuicio de Benja, ha dicho: "Los dos son claves. Yo no le doy la misma importancia que el jugador a actuar de inicio o no. Voy a poner al que vea mejor y que mejor se adapte al rival. El que salga desde el banquillo puede resolver. Tenemos un fondo de armario que debe ser capaz de cambiar el sino del partido. Esto es una gran ventaja".

Finalmente, admitió estar orgulloso de la ovación que le tributó la afición al final del encuenntro en el Antonio Puchades, en el duelo ante el Valencia-Mestalla.