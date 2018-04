«Mi objetivo es lograr la paz social entre los seguidores del Elche»

n Tomás Domenes (Gor -Granada-, 28-11-1962) lleva viendo al Elche de forma asidua desde que era niño y siempre ha estado moviéndose alrededor del equipo franjiverde. Estaba cansado ya de estar siempre ahí en primera línea y deseaba abandonar, pero, al final, ha dado el paso adelante y está dispuesto a llevar la bandera de la Federación de Peñas del Elche.



P ¿Cómo ha dado el paso de presentarse a la presidencia de la Federación de Peñas del Elche?

R No tenía muchas ganas de presentarme, estaba un poco cansado de estar siempre en la brecha, pero unos amigos me animaron y aquí estoy. Al final, entre unos y otros me convencieron y ya no hay vuelta atrás.

P ¿Qué es lo que puede ofrecer Tomás Domenes a las peñas del club?

R Mi principal objetivo es que la afición esté unida, que cese la guerra social que existe en estos momentos y que la Federación de Peñas sea capaz de conseguirlo. Está haciendo mucho daño al club. Todos queremos el bien del Elche y, como tal, tenemos que funcionar en el tema deportivo. Fomentar la convivencia, la amistad y que todo el mundo esté volcado con su equipo cuando salta al terreno de juego ¿En lo institucional? Cada uno tiene su opinión y el que quiere ir por esa vía tiene la Plataforma para hacer sus reivindicaciones. Son cosas distintas, que a mi juicio hay que separar. Cada uno tenemos nuestra opinión y unir a todos en este apartado es imposible. Las peñas son un grupo de amigos que conviven alrededor de un equipo que llevan en su corazón. Que todos vayamos de la mano es el objetivo. No se puede estar todo el día con el hacha encima y en lo deportivo todos tenemos el mismo objetivo: ver al Elche en Primera.

P ¿Qué hay que hacer para que la Federación funcione bien?

R Hay que tratar de buscar financiación para que los seguidores puedan viajar con el equipo a todos los rincones de España y que en el estadio todo el mundo se dedique a animar a los futbolistas. Para ello hay que fomentar la animación y dar más protagonismo al Punto de Encuentro.

P ¿Cómo ha elegido a los que forman parte de su candidatura?

R Tengo un equipo principal formado por gente que me ha animado a dar el paso. Pero si salgo elegido contaré con personas de la otra candidatura. Aquí no hay competencia. Cada uno desarrolla sus ideas de la mejor manera posible. Yo he estado ayudando a Edgar en los dos últimos años y lo seguiré haciendo si sale elegido él. No tengo ningún problema personal con nadie. Bueno, sólo con los que utilizan las redes sociales para atacar a diestro y siniestro.

P ¿Cuál ha sido su mejor momento como franjiverde?

R Señalaría tres: el ascenso en Barakaldo, que me dejó huella; la temporada espectacular con Escribá; y, por consiguiente, el ascenso a Primera. No los olvidaré jamás.

P ¿Y el peor?

R Sin duda alguna el descenso administrativo a Segunda. Fue muy duro. Tampoco se me quita de la mente el caer a Segunda B. Fue una muerte lenta.