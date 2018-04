Zotko y Sory Kaba tendrán continuidad en el once inicial ante el Lleida

José Rojo, Pacheta, ha trabajado esta mañana con el equipo sobre el césped del Martínez Valero en un partido de entrenamiento que se ha realizando contra el Ilicitano de Fidel Martínez. El preparador burgalés ha realizado distintas pruebas y ha puesto sobre el tapete tres onces diferentes y todo apunta a que tanto Zotko como Sory Kaba, que jugaron el pasado domingo, seguirán en el once inicial. El primero como central, en lugar del sancionado Neyder Lozano, ya que Tekio regresará al lateral derecho. El resto será el mismo que jugó en Valencia, incluido Javi Flores, que ayer rebajó la carga física y tras pasar por el gimnasio se ha ejercitado en el tercer once diseñado por el técnico en la sesión de ayer.

José Juan; Tekio, Primi, Neyder, Manu; Jony; Collantes, Lolo Plá, Nino, Iván Sánchez; y Benja han formado el primer once, con Lolo Plá y Nino de mediaspuntas. En el segundo equipo actuaron José Juan; Iván Calero, Gonzalo Verdú, Zotko, Manu; Manuel Sánchez; Collantes, Provencio, Nino, Josan; y Sory Kaba. El meta Guille Vallejo salió en lugar de José Juan mediado el partidillo de entrenamiento. En la tercera alineación actuaron Guille Vallejo; Iván Calero, Primi, Neyder, Tekio; Jony; Iván Sánchez, Lolo Plá, Javi Flores, Josan; y Benja. En la recta final de esta prueba el centrocampista del filial Ibrahim entró por Lolo Plá. Pacheta situó a Tekio como lateral zurdo, una posible alternativa en defensa ante las bajas que tiene con Corozo y Edu Albacar por lesión.