Sory Kaba : "Pacheta ha confiado en mí y voy a matar por él"

El delantero del Elche, Sory Kaba, ha vuelto al nivel de hace unos meses y el domingo le hizo dos goles al Valencia-Mestalla en el Antonio Puchades de Paterna. El guineano entiende que "puedo dar mucho más" y entre ceja y ceja tiene la idea de "certificar el play-off contra el Lleida y luego luchar por el ascenso". Asume que es un jugador "competivo y quiero jugar", pero reconoce que "es el entrenador el que decide y en los últimos meses no estaba a mi nivel. Me ha tocado trabajar duro para recobrar mi mejor momento. No había otra y hay que darlo todo por este club que no merece estar en Segunda B. Tenemos una afición de Primera y con su apoyo vamos a dar más".

Kaba explica que Pacheta "desde el primer día me mostró que confiaba mucho en mí y voy a matar por el entrenador para devolverle esta confianza". Reconoce que se lleva muy bien con sus compañeros de ataque Nino y Benja de los que afirma que "son fantásticos como futbolistas y personas. Aprendo mucho de ellos. La competencia te hace sacar de dentro todo lo que no habías visto en tí mismo". Finalmente, Sory Kaba, finalmente, ha explicado que "el domingo dediqué mi segundo gol a los 300 seguidores que estaban en la grada, como se pudo ver en el vídeo". Ha negado que tuviera algún rifirrafe con ningún aficionado.