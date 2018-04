Pacheta pide intensidad y mima a los titulares rebajando la carga de trabajo

La plantilla del Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de disfrutar lunes y martes de jornada de descanso. Los futbolistas tendrán este miércoles doble sesión, aunque la vespertina será más suave con trabajo en el gimnasio y sesión de vídeo para analizar los errores cometido en el partido del pasado domingo frente al Mestalla.

El entrenamiento matinal se ha desarrollado tanto en el campo anexo como en el gimnasio. Como es habitual, Pacheta ha planteado una sesión con mucha intensidad, con alternancia de ejercicios físicos, balón y lanzamientos a portería. El técnico franjiverde está mimando a los futbolistas que más minutos están teniendo para que lleguen de la mejor manera posible al play off de ascenso, que es cuando el conjunto ilicitano se va a jugar toda la temporada.

Por ello, conforme ha ido avanzando la sesión ha ido mandando a futbolitas como Gonzalo Verdú, Javi Flores, Sory Kaba, Benja, Nino, Collantes, Manuel Sánchez o Provencio al gimnasio para realizar unos ejercicios de recuperación y, posteriormente, a la ducha. Los menos habituales han tenido un entrenamiento más intenso de casi dos horas.

Corozo y Edu Albacar, los únicos ausentes

Los únicos jugadores que no se han ejercitado con el grupo han sido los lesionados Gabriel Corozo y Edu Albacar. El lateral derecho ecuatoriano está en la primera fase de su rehabilitación después de la operación de rodilla a la que fue sometido el pasado miércoles y que lo mantendrá durante seis meses alejado de los terrenos de juego.

Por su parte, el lateral izquierdo catalán tiene previsto pasar este miércoles revisión médica para ver la evolución de la rotura fibrilar en la parte posterior del muslo que, casi con toda seguridad, se va a impedir jugar en lo que resta de temporada.