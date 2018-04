Gonzalo Verdú: "Hay que certificar el play-off frente al Lleida para evitar problemas"

Gonzalo Verdú, uno de los capitanes del Elche, ha advertido de que el conjunto ilicitano tiene que ganar el domingo frente al Lleida para asegurar la clasificación para el "play-off" de ascenso y evitar cualquier problema de última hora. Aunque el conjunto ilicitano lo tiene, prácticamente, encarrilado con siete puntos de ventaja sobre el quinto clasificado con sólo nueve por disputar, matemáticamente todavía no lo ha conseguido.

"El único objetivo de esta semana es certificar la clasificación para la promoción porque podríamos meternos en problemas. Por eso, sólo pensamos en entrenar bien la semana y prepararnos lo mejor posible para el partido del domingo", ha comentado el central cartagenero.

El defensa franjiverde ha señalado que el choque del pasado domingo frente al Mestalla se produjeron "cosas algo atípicas". "Con Pacheta sólo habíamos encajado dos goles y en apenas media hora recibimos tres. Eso nos impidió no sumar los tres puntos. El equipo tuvo una reacción positiva y merecimos ganar". Ante esta situación, Verdú ha indicado que mejor que pase eso ahora que luego en el "play-off": "Si me dieran elegir, prefiero que nos pase ahora. Lo ideal es que no nos pasase nunca y nos va a venir bien para en los próximos encuentros salir con más intensidad. Creo que nos faltó más concentración. Nos robaron un balón en el centro del campo y nos metieron gol. Quizás, contra otro equipo, no nos hubiera pasado, pero el Mestalla tiene mucha calidad. Nos crearon dos ocasiones y media y nos marcaron tres goles. No podemos permitir eso".

El zaguero asegura que "la sensación interna que nos quedó es que, aunque nos marcaran tres goles, pudimos ganar. Hicimos cosas bien, aunque el campo estaba muy seco y nos perjudicó en el ritmo del juego. Nos faltó hacer el cuarto".

Gonzalo Verdú ha pasado página al choque frente al filial valencianista y piensa ya en el Lleida. "El trabajo de todo el año se resume en este partido. Tenemos que asegurar la promoción y seguir creciendo. El Lleida está preparando el encuentro con muchas ganas. Están organizando viajes para que su afición venga, empató con el Hércules, pero vienen al Martínez Valero, nosotros nos estamos jugando la vida, jugamos en nuestra casa y ante nuestra afición y debemos ganar".

El capitán del Elche tiene claro que una vez que no han podido lograr el primero puesto, el objetivo debe ser intentar terminar en la segunda posición, que ocupa ahora el Villarreal B con un punto de ventaja. "Si terminamos segundos nos tocaría un cuarto en el play-off que, a priori, sería inferior a un tercero. Aunque en los otros grupos hay rivales difíciles, pero quedar segundo te da la posibilidad de jugar el segundo partido en nuestro estadio y ante nuestra afición".

Gonzalo Verdú no tiene miedo a tener que superar tres eliminatorias para ascender. "Teníamos la esperanza de terminar primeros, pero fallamos frente al Mallorca. Ahora nos toca el camino más largo, pero estamos viendo un Elche que está mejorando, que es un equipo más serio y, aunque los resultados no están siendo todo los positivos que merecemos, en casa estamos dejando la portería a cero y eso es bueno de cara al play-off. Además, desde que llegó Pacheta estamos marcando siempre fuera de casa".

Por último, el central del Elche espera que el choque frente al Lleida sea "una fiesta" con la clasificación para la promoción. "Se respira y se ve las ganas que tiene la afición. A Valencia fueron 300 y no más porque no había más entradas. Si ganamos al Lleida, el estadio será una fiesta porque lograríamos el primer objetivo".