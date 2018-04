Fidel, el Molowny del fútbol base del Elche

Fidel Martínez se está convirtiendo, en el fútbol base del Elche, lo que Molowny fue para el Madrid. El técnico canario siempre acudía al rescate cuando venían mal dadas en el vestuario del club blanco. Fidel cogió hace unos meses al juvenil franjiverde de División de Honor en peligro de descenso, y lo salvó, tras un final de Liga espectacular.

Ahora, sin tiempo para disfrutarlo, está metido de lleno en evitar que el filial caiga a Regional Preferente y su aterrizaje no ha podido ser mejor. Tras la destitución de David Bascuñana ha ganado a Crevillente y Villarreal C, y le quedan tres partidos por delante para conseguir el objetivo. «Con cuatro puntos estamos salvados, ya que el Alzamora está a tres puntos y tiene un partido más. Roda, Rayo Ibense y Eldense nos esperan en el camino, aunque sólo estemos pensando en el primero, con el que nos enfrentamos el día 1 de mayo, a las 12 horas, en el Martínez Valero. Una auténtica final», confirma Fidel Martínez, antes de hacer una llamada a la afición. «Nos gustaría que fueran muchos los seguidores que acudieran al campo a animarnos, porque es importante para nosotros su apoyo», insiste.

Fidel Martínez confiesa que no tiene ninguna pócima milagrosa. «Sólo me he preocupado en hacer ver a los futbolistas que son buenos y que deben sacar todo lo que tienen dentro. Son chavales a los que conozco desde hace años y sólo les he dicho que trabajen como equipo. Lo demás, dada su calidad, viene por añadidura».

Entre los jugadores que está utilizando está Benktib, que, pese a no contar últimamente para el primer equipo, no ha bajado los brazos y está muy implicado con el filial: «Es un chico al que conozco desde hace años, que sabe en cada momento dónde está. Quiere al club y es consciente de que su aportación es importante».

Finalmente, el técnico del filial quiere agradecer «la colaboración que estoy teniendo de la entidad. Tanto con el juvenil como con el Ilicitano ha estado siempre al lado, apoyando en todo momento y cuando hemos pedido jugar en el Martínez Valero, ahí han estado para permitirlo».

Reflexión de David Bascuñana

David Bascuñana, que fue destituido como técnico de Ilicitano hace dos semana, escribía ayer en su cuenta de Facebook la siguiente mensaje: "Después de unos días de reflexión y momentos de tristeza aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde ni temprano. Que dar todo no significa que recibas todo. Que una buena siembra no significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien las hace llorar por eso me queda decir EL ÉXITO TIENE MUCHOS PADRES PERO EL FRACASO ES HUERFANO".

Bascuñana cogió las riendas del filial cuando José Luis Acciari subió al primer equipo y su relevo lo ha cogido Fidel Martínez.