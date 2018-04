Neyder deja a Gonzalo Verdú con Zotko

Pacheta no podrá repetir once inicial el próximo domingo frente al Lleida (17:30 horas) en el Martínez Valero. El central Neyder Lozano se perderá dicho duelo por sanción. Al colombiano le tocará ver a sus compañeros desde la grada. En el Antonio Puchades, en el duelo frente al Valencia-Mestalla (3-3), vio la cuarta cartulina como jugador franjiverde, pero como acumulaba seis en su anterior equipo, el San Sebastián de los Reyes, tendrá que descansar. De esta forma se romperá el dúo de centrales formado por el colombiano y Verdú, habitual desde la llegada de Pacheta al banquillo ilicitano.

Su sustituto será Iván Zotko, que hará pareja con Gonzalo Verdú en el centro de la zaga. El defensa ucraniano jugó de lateral derecho el domingo en Paterna, para suplir la ausencia de Tekio, que regresará al once ante el Lleida tras cumplir su sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

En estos momentos están apercibidos de sanción Iván Sánchez, Jony Ñíguez y Manuel Sánchez, que el domingo vio una tarjeta en Paterna frente al Valencia Mestalla y se sumó a la lista.

Dos días de descanso

Pacheta ha dado dos días de descanso a la plantilla franjiverde después del empate a tres goles sumado en Paterna. El equipo ilicitano regresará a los entrenamientos el próximo miércoles a partir de las 10:30 en el Anexo para empezar a preparar el duelo frente al Lleida. Una victoria frente al conjunto ilerdense daría el billete al Elche para jugar el "play-off".