Pacheta: «No estamos recogiendo todo el premio al trabajo que realizamos»

Pacheta sumó frente al Mestalla su octavo partido sin perder desde que está en el banquillo del Elche. A pesar de ello, el técnico burgalés sólo ha podido sumar tres victorias y en los otros cinco encuentros el resultado ha sido empate. Sin embargo, en, prácticamente, todas las igualadas los ilicitanos han merecido mejor suerte.

«Creo que no estamos recogiendo todo el premio para el trabajando que estamos realizando. Aún así, seguimos creyendo, al igual que la afición. En tres de los partidos que nuestro seguidores no nos han visto ganar (Villarreal B, Mallorca y Mestalla) han terminado aplaudiendo. Por ello, nuestros aficionados se están enganchando y eso significado que algo estamos haciendo bien. Cuando no ganas y lo das todo, la afición lo siente y lo agradece», destacó.

El entrenador del conjunto ilicitano sabe que los errores de los primeros 15 minutos del partido de ayer frente al filial del Valencia no se podrán cometer en el «play-off», porque podrían significar la eliminación. «Estas situaciones de desajustes que nos han ocurrido al principio nos van a venir bien para mejorar. Los rivales ya conocen nuestra forma de jugar y en los próximos partidos van a intentar volver a hacer. Por eso, debemos ser más contundentes en los duelos, porque, en ese aspecto, somos muy buenos», advirtió.

Pacheta quiere quedarse con el lado positivo del choque frente al Mestalla: «seguimos sumando», aunque lamentó que el mal comienzo del partido les había penalizado. «Tuvimos 15 minutos de desajustes que no habíamos tenido en los anteriores encuentros. Fueron momentos muy duros, aunque con la recuperación que tuvimos demostramos que somos un equipo de hombres. A partir del minutos 15, fuimos muy superiores y tuvimos más ocasiones, aunque en la segunda parte jugamos con superioridad numérica. El empate me deja un sabor agridulce. Tenemos que analizar los errores y mejorar las distancias entre líneas para ajustarlas y que no vuelva a suceder».

El preparador franjiverde considera que su equipo mereció la victoria frente al Mestalla. «En la segunda parte, vi a un equipo muy bueno, aunque debemos tener más claridad para definir porque tuvimos ocasiones de todas las clases. En el cómputo global fuimos mejores y ellos tuvieron mucha pegada y con dos ocasiones nos hicieron tres goles».