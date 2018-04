Primera opción de cerrar el «play-off»

El Elche tiene hoy la primera oportunidad de conseguir la clasificación para la promoción de ascenso a Segunda División. Para ello, lo primero que tiene que ocurrir es que el conjunto ilicitano consiga la victoria en el campo del Mestalla.

De esa forma, los franjiverdes se situarán con 60 puntos. Si eso pasa, para certificar el pase al «play-off» se deberían dar otros dos resultados, que son factibles. El Lleida, que actualmente ocupa la quinta posición, debe perder en el Rico Pérez frente al Hércules. Los capitalinos quieren apurar sus remotas posibilidades de clasificarse para la lucha por el ascenso y no le vale otro marcador que el triunfo.

Y el otro resultado que favorecería al equipo de Pacheta sería una derrota del Badalona en el feudo del Villarreal B. El filial amarillo no puede fallar porque aún sueña con alcanzar el primer puesto. Además, si los villarrealenses no ganan se verían superados por el Elche en la clasificación y perderían la segunda plaza.

Si la jornada sale redonda, los ilicitanos tendría diez puntos de ventaja sobre los dos conjuntos catalanes, con sólo nueve por disputarse.

Existiría una opción remota de que con esos marcadores los franjiverdes no estuvieran clasificados. El Hércules se situaría con 51 puntos, a nueve de los franjiverdes, con los mismos por disputar. En la penúltima jornada de Liga se jugará el derbi en el Martínez Valero y para que el Elche no se clasificase tendría que perder, lo que permitiría a los blanquiazules tener ganado el gol-average, porque el Rico Pérez empataron a cero, y que el conjunto de Pacheta no sumase ningún punto en los tres encuentros que restan para acabar la liga regular. Algo que es una auténtica utopía.

Por lo tanto, hoy el Elche tiene la opción de celebrar la clasificación para el «play-off».

Objetivo mínimo

A pesar de ello, ese hecho no sería calificado como un éxito, porque terminar entre los cuatro primeros y disputar las eliminatoria por el ascenso es el objetivo mínimo que se le puede pedir al equipo ilicitano.

La única celebración que habrá esta temporada es el ascenso. Todo lo que no sea eso, sería considerado como un fracaso para el entorno franjiverde.

Lo bueno de conseguir la clasificación para la promoción a falta de tres jornadas es que permitiría a Pacheta dosificar a sus futbolistas y buscar que lleguen limpios de tarjetas a las eliminatorias. Algo que siempre es de agradecer para estar en las mejores condiciones en el momento cumbre de la temporada.

No obstante, conociendo el grado de exigencia del técnico del Elche, el equipo va a luchar hasta final de temporada por sumar los máximos puntos posibles y por tratar de alcanzar la segunda posición, ya que el primer puesto, después del empate de la jornada pasada con el Mallorca es, actualmente, casi imposible.