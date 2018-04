El Elche tiene hoy la primera oportunidad de conseguir la clasificación para el play-off. No será fácil, pero primero deberá ganar esta mañana en su visita al Mestalla y después esperar que Lleida y Badalona no lo hagan. La entrada de Iván Calero o el ucraniano Zotko es la única duda en el once inicial que presentará el Elche en su partido en casa del filial valencianista.