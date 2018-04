"Debemos corregir el inicio del partido porque en el play off nos puede costar caro"

El lateral izquierdo del Elche Manu Rodríguez ha sido otro de los jugadores del Elche encargado de hablar después del choque frente al Mestalla. El futbolista gallego ha comentado que "no sé que nos ha pasado en los primeros 15 minutos. No sé si ha sido un accidente o mérito de ellos. Debemos corregir eso porque en un play off nos puede costar caro. Lo bueno es que el equipo reaccionó muy bien, fuimos dominadores claros del juego en el segundo tiempo, aunque nos ayudó la expulsión y que ellos estuvieran con uno menos".

El veterano futbolista también tiene claro que ese mal inicio del encuentro debe servir para tomar nota de cara a la promoción de ascenso. "Mejor que nos pase ahora, que no, luego, en los partidos cruciales. Me quedo con que el equipo se repuso. Quizás nos falto algo de tranquilidad, pero no hay que quitar mérito al punto".

Manu ha recordado que "en el próximo partido podemos certificar la clasificación para el play off. Lo importante es que seguimos sin perder y hemos recuperado gol. En esta ocasión nos ha faltado la otra cara, como es el acierto de cara puerta. Hemos estado bien y me quedo con la recuperación que ha demostrado el equipo".