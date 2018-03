Pacheta: "Si creemos que hemos hecho algo tenemos un problema"

José Rojo, Pacheta, es optimista y apuesta por el triunfo de su equipo ante el Cornellà en el Martínez Valero (Domingo, 16.30 horas). "Si somos dueños del balón, ganaremos", ha señalado antes de dejar claro que "si pensamos que hemos hecho algo, nos caeremos. Ahora viene la fiesta, pero hay que ganar al Cornellà".

Recuerda el preparador burgalés que "de todos los rivales, el equipo catalán es el que más confianza tiene. Ha ganado a los grandes del grupo. Será un partido largo, similar al del Llagostera, pero el Cornellà viene con más confianza. Puede cambiar de 4-4-2 a 4-5-1 y tiene 1,82 metros de media".

Pacheta ha calificado de "partido importante" el citado duelo y entiende que "aunque es un partido de seis puntos vamos a ver si vale siete, por el goalverage". Dice estar "muy contento con la respuesta de los jugadores porque todos quieren jugar y ya no tengo lesionados. Entrenamos bien. Cuando entrenas vivo, sueles jugar vivo. No creo mucho en la suerte, más en el trabajo. Todo es cómo haces el camino. Hemos cambiado muchas cosas en el día a día, todo más al límite, pero estoy contento". Finalmente, con todo el grupo a su disposición, ha reconocido que "seguro que no consigo tenerlos a todos contentos, pero voy a tratar de que todos no estén enfadados. Tenemos una plantilla amplia de buenos futbolistas y tengo que tratar de sacar el máximo de todos".