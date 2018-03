Provencio: "Somos el Elche y tenemos que salir a muerte en cada partido"

Dani Provencio ha confesado esta mañana, tras el entrenamiento matinal realizado por el Elche en el Martínez Valero, que "a partir de ahora todos los partidos son importantes ya que están en juego nada menos que seis puntos, los tres que suman y los otros tres que se deja el rival". El madrileño entiende que el equipo llega muy bien al momento decisivo de la Liga ya que Pacheta ha tenido la virtud de "traer aire fresco" y, a juicio del centrocampista, "nos ha inculcado sus ideas, el que no podemos dar un balón por perdido y hay que morir en el campo. Somos el Elche y hay que demostrarlo sobre el césped. Con el nombre no vale y la intensidad es fundamental. Todos hemos terminado reventados en el campo y el que primero defiende es Benja".

"El nuevo técnico mete mucha intensidad y no puedes descuidarte ni un segundo. Esto es un grupo y si falla un eslabón se viene todo abajo. De ahí es que todos estemos metidos. Es muy exigente lo que nos pide y hay que darlo todo en cada balón. El grupo está más identificado con este estilo de juego", dice.

Insiste en la idea de que "somos el Elche y como tal no podemos salir al campo con medias tintas. Nuestra obligación es dar todo en cada balón e ir a muerte en cada jugada. Es difícil tener a todos contentos, pero el ascenso nos beneficia a todos. Tenemos que ser una piña ya que al final si logramos el objetivo todos estaremos satisfechos. El que ahora no juega puede ser luego clave en el play off. Aquí todos somos importantes".