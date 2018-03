Javi Flores: "Jugando por dentro tengo más libertad y me encuentro muy a gusto"

Javi Flores ha sido uno de los jugadores de la plantilla del Elche que más ha mejorado su rendimiento desde la llegada de Pacheta. El técnico franjiverde lo está poniendo como mediapunta, por detrás del delantero, en lugar de escorado a una banda, como era habitual con Josico y en muchas ocasiones con Vicente Mir. Además, en ese puesto tiene llegada desde atrás, como demostró el pasado domingo frente al Alcoyano, cuando marcó el gol de los franjiverdes.

"Jugando por dentro tengo más libertad para moverme y me siento muy a gusto. Además, puede hacer más daños. Con Pacheta puedo bajar a recibir el balón más abajo o más arriba y me ha dado libertad y confianza. Estoy encantado y me estoy encontrando bastante bien", ha comentado tras el entrenamiento de este miércoles.

El futbolista franjiverde ha destacado la mejoría que ha experimentado el elche desde la llegada del nuevo entrenador. "En estos dos partidos se ha visto a un equipo junto, intenso, sacando el balón desde atrás y con llegada arriba. Hemos tenido muchas cosas positivas, pero todavía tenemos que corregir errores para seguir mejorando".

Otra de las cosas que ha destacado Javi Flores de la llegada de Pacheta es la identidad de juego que empieza a tener el equipo y no variar el planteamiento en casa y a domicilio. "Llevamos sólo dos partidos, pero los equipos importantes deben tener una manera de jugar propia. Está claro que hay veces que hay que variar algunas cosas para adaptarse a campos pequeños y de césped artificial, pero sin perder la identidad. No es lógico hacer un juego en casa y otro fuera. No obstante, llevamos sólo dos partidos, el campo de El Collao estaba bien y cuando llegue el próximo partido contra el Formentera, que es un terreno de juego más pequeño y de césped artificial veremos, pero no creo que vayamos a cambiar nuestra idea".

El mediapunta es consciente de la importancia del partido de este próximo domingo (16.30 horas) frente al Cornellà. "Si ganamos, veremos las cosas de otra manera, aumentaríamos la ventaja a tres puntos con el cuarto clasificado y podríamos ampliarla con el quinto. Si no ganamos, tendremos que mirar hacia abajo. Sabemos lo que nos jugamos, pero debemos estar tranquilos y afrontar el choque de la mejor manera posible"

Sobre el conjunto catalán, el futbolista franjiverde desconce que planteamiento hará en el Martínez Valero. "Todavía no hemos visto vídeos suyos, pero de los años anteriores en los que me he enfrenado a ellos, seguro que va a ser un rival muy intenso, que no va a dar ninguna jugada por perdida y que crea peligro a balón parado. Es un equipo que no tiene presión por meterse en el play off, pero si están ahí, querrán meterse. Nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos y tratar de hacer lo mejor posible nuestro juego".

Javi Flores también ha destacado el papel de la afición en los dos últimos encuentros y espera que el domingo acudan al Martínez Valero para apoyarlos en un partido crucial. "Estamos muy agradecidos del comportamiento de nuestros aficionados en los dos últimos encuentros. Frente al Llagostera estuvieron apoyándonos y el pasado domingo en Alcoy también. No nos han dejado solos y este tramo final de la temporada los necesitamos, porque, a partir de ahora, llega lo bonito y es cuando se deciden muchas cosas. El domingo tienen que venir a apoyarnos y ayudarnos para sacar adelante un partido importante".

A pesar de las molestias musculares que ha tenido, el jugador cordobés espera no tener problemas para jugar el domingo. "Hoy he realizado un trabajo diferente al del resto de compañeros y voy a llegar preparado para un partido que, como todos de aquí a final de temporada, van a ser importantes y si ganamos nos alejaremos tres puntos del Cornellà y, además, le tendríamos ganado el gol average".