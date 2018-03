Gonzalo Verdú: "Dejamos escapar los tres puntos"

El central Gonzalo Verdú era muy crítico al final del partido y reconocía que "no podemos estar contentos con el empate sumado" ante el Alcoyano en El Collao. El cartagenero no quería poner paños calientes. "Sabemos que es un campo difícil y se ha hecho un trabajo bueno pero era para ganar el encuentro. Creo que dejamos escapar los tres puntos y más como está la clasificación sabiendo que era una jornada de enfrentamientos directos. No lo supimos aprovechar".

Verdú explicaba que la primera parte fue muy buena, su intención era la de seguir insistiendo en los mismos conceptos en la reanudación pero "ellos nos dificultaron con su delantero centro y nos lo pusieron complicado. Nos faltó tener el balón en esos momentos y saber jugar a lo que pretendían ellos. No supimos mantener el 0-1 logrado en la primera mitad. Creo que podríamos haber dejado sentenciado el partido, con un portero rival que ha sacado dos o tres buenas oportunidades. Luego el partido se ha abierto con su empuje, los saques de bandas, su juego directo, el viento en contra, aunque no es excusa. Pese a todo, estamos orgullosos pero no nos vamos contentos con el resultado".

"Se está viendo que estamos con lo que hace el entrenador, creo que hay un bloque más compacto, estamos en la línea y a falta de nueve jornadas estamos a tiempo de todo. Y seguro que lo mejor está por llegar teniendo claro que luego habrá una fase de promoción. Vamos a empezar ahora esa montaña rusa ante rivales directos y seguro que la vamos a superar", sentenciaba.