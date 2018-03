Sory y Benktib sustituyen a Collantes y a Manuel Sánchez

La vuelta del canterano Ismael Benktib, a quien Pacheta mandó la semana pasada al filial; y el regreso del delantero Sory Kaba, que se perdió el choque del pasado domingo contra el Llagostera al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión en Ontinyent; son las dos principales novedades en la convocatoria del Elche para el encuentro de mañana domingo (17 horas), en el campo de El Collao de Alcoy frente al Alcoyano.

Pacheta ha convocado a los 19 futbolistas que tiene disponibles, mientras que no puede contar con Collantes, quien sufrió una lesión el pasado domingo y sufre un problema muscular en el sóleo de su pierna derecha, ni con Manuel Sánchez, que el en el entrenamiento del jueves se tuvo que retirar debido a una lesión muscular en el vasto medial de su pierna derecha. Además, también son baja el colombinao Corozo, lesionado de larga duración; y el central Primi, quien ha recaído de sus molestias en la rodilla que viene sufriendo desde el pasado mes de diciembre.

La plantilla del Elche ha realizado esta mañana, a puerta cerrada, en el estadio Martínez Valero, una última sesión de entrenamiento antes del choque de mañana contra el Alcoyano en el que el conjunto de Pacheta debe confirmar la mejoría mostrada el pasado domingo contra el Llagostera (2-0).

El preparador franjiverde ya anunció ayer viernes que no va a realizar muchas variaciones en el once inicial, "porque lo que funciona no hay que tocarlo" y su intención inicial es cambiar sólo pieza por pieza en el equipo titular debido a las bajas. De esta forma, Josan, que ya sustituyó a Collantes tras la lesión de gaditano, será su sustituto; mientras que Jony hara lo propio con Manuel Sánchez y será el encargado de hacer las funciones de pivote defensivo y dar el equilibrio necesario al juego ofensivo-defensivo del cuadro franjiverde.

De esta forma, el once inicial que más posibilidades tiene de salir mañana en El Collao será el formado por José Juan en la portería. Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano y Manu en la línea defensiva. Jony como mediocentro defensivo, por delantera del futbolista ilicitano Josan e Iván Sánchez en la bandas y Provencio y Javi Flores de enlace; y Benja como referencia ofensiva.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros: José Juan y Guille Vallejo

Defensas: Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano, Zotko, Edu Albacar y Manu

Centrocampistas: Jony, Benktib, Provencio y Javi Flores

Mediapuntas: Iván Sánchez, Josan, Iván Calero y Lolo Plá

Delanteros: Benja, Nino y Sory Kaba.

Los futbolistas del Elche partirán mañana hacia Alcoy a las dos de la tarde y como la semana pasada Pacheta prefiere que descansen en sus domicilios y no concentrarlos.