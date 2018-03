Pacheta: "¿Qué más me da el Camp Nou o El Collao? Hay que jugar con el balón"

José Rojo "Pacheta" lo tiene muy claro de cara al encuentro del domingo en El Collao: "Ganar al Alcoyano. Mientras nostros logremos la victoria no me importa lo que hagan los demás". Entiende que va a ser un partido "durísimo" ante un rival que "está diseñado para jugar el play off. Vamos a ir a ganar con nuestras virtudes y modelo de juego".

El preparador burgalés está viendo al equipo con ilusión y muchas ganas. "Veo mecanismos, cosas importantes que hacemos bien sin que las mande. Contra el Llagostera salió casi todo bien. Dimos un paso importante. Ahora vamos a ir a ganar a un equipo hecho para jugar el play off", recuerda, antes de señalar que delante van a tener "un campo de mucha presión y con buenos futbolistas enfrente. No están en su mejor momento y debemos incidir en sus defectos, pero cuidado. Hay que ir a pelear y a jugar. No somos un equipo de hacer juego largo y debemos estar siempre bien sin balón. Debemos tener personalidad".

Ha barajado durante la semana varios sistemas, pero todo apunta a que seguirá con el 4-1-4-1 con los cambios obligados de Josan y Jony por los lesionados Collantes y Manuel Sánchez. "Sustituiremos las piezas. Estamos bien y no voy a tocar demasiado. Tengo que buscar un plan B, por si hay que hacer alguna variación, pero cuesta tiempo que el grupo lo asimile. Hay que ir paso a paso. Lo que no quiero es colapsar. Si sale bien en casa, repetimos fuera. ¿Qué más me da el Camp Nou o El Collao? Hay que jugar con el balón. ¿Posible cambio de sistema? Siempre hay posibilidades. El porcentaje dependerá de cómo es el partido. Pero hay pocas. Lo que funciona no hay que tocarlo".

Desea que los aficionados "vuelvan orgullosos del equipo. Está en nuestra mano. Si conseguimos la victoria habrá ocho mil personas contra el Cornellà. Nos están esperando y debemos darles. Estamos en el buen camino. Luego el fútbol es un juego y puede pasar cualquier cosa, pero cuando pones más que el rival, normalmente tienes buenos resultados".

Pacheta ha elogiado a los servicios médicos del club, ha confesado que Iván Calero y Guille Vallejo son un ejemplo de futbolistas que sin estar jugando lo dejan todo en los entrenamientos y ha pedido perdón al auxilar del árbitro del pasado domingo.