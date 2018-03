Barrera: "El Elche siempre será mi casa"

Su puesto lo ocupó Jesús de Huertas, con José Sepulcre como presidente. El entonces técnico franjiverde, David Vidal, llegó a decir que «tengo mejor equipo que cuando subí con el Murcia». La plantilla la había confeccionado él.

Mario Esteban Barrera Aguiar (Villa Hernandarias, Argentina, 27 de febrero de 1963) vivirá el domingo en El Collao un partido especial. No es un tópico, sino una realidad. Ha sido entrenador del juvenil franjiverde, miembro de la secretaría técnica, director deportivo y colaborador de técnicos como Julián Rubio, Cantarero o Óscar Ruggeri. Su equipo es ahora el Alcoyano y está trabajando duro para superar a los dirigidos por Pacheta el domingo a partir de las 17 horas, pero no esconde que «el Elche siempre será mi casa y me siento orgulloso de haber trabajado durante diez años en ese club tan grande. Siempre lo llevaré muy dentro». Salió por la puerta de atrás, cuando había hecho un trabajo muy bueno, pero quiso ser fiel a sus ideas hasta el final y le tocó irse. Apostó por la cantera y con el dolor de la marcha en el corazón no dudó en afirmar que «me quedo con las lágrimas del padre de Calderón cuando le dije que su hijo iba a subir al primer equipo o la cara del de Álvaro, cuando le comuniqué que iba a hacer la pretemporada». Apostó por Samuel y Raúl Fuster... Dejó huella. Ahora, está en el bando contrario, aunque su corazón late franjiverde.

¿Vaya estreno más difícil que está teniendo como inquilino del banquillo del Alcoyano? Primero, el Lleida, ahora el Elche CF...

El calendario no se puede cambiar y tenemos la ventaja de que si ganas al Elche el nivel de motivación para los próximos encuentros va a ser superior. Empezamos en Lleida, ante uno de los equipos más en forma de la categoría, y estuvimos muy cerca de puntuar. No obstante, tengo que decir que el Alcoyano también es un equipo grande en Segunda B y aquí el nombre no importa sino la actitud de cada plantilla y el nivel competitivo de los equipos. Veo a mi plantilla muy capacitada para sacar el partido adelante, el trabajo que estamos realizando es bueno y cuando el árbitro pite el inicio del encuentro seremos once contra once, y nosotros vamos a salir sin ningún tipo de complejos.

¿Cómo le han recibido en el club blanquiazul?

Muy bien. Cuando llegas a un sitio nuevo enseguida captas que hay uno o dos jugadores que no sintonizan. En este caso no es así. Tengo un grupo humano increíble, unos grandes profesionales, que, además, y eso también es muy importante, son buenas personas. Todo el mundo está implicado para salir de ahí abajo y estamos trabajando duro para que mi forma de ver el fútbol se plasme. Sabemos que tenemos que apretar los dientes y trabajar en estos momentos y veo al grupo muy receptivo en esta tarea.

¿A qué es debido que el equipo lleve tres meses sin ganar en El Collao?

La ansiedad ha podido jugar malas pasadas, pero estamos trabajando bien para mejorar eso. El pasado domingo en Lleida contamos con ocasiones claras, pero no supimos convertir. Pienso que tuvimos mala fortuna en ese caso porque hasta los palos impidieron que el balón fuera dentro. Estoy seguro de que insistiendo al final llegarán los goles y con ellos las victorias. Este equipo está capacitado para ello. Yo confío a muerte en este grupo.

¿El exfranjiverde Eldin estará para medirse al Elche tras su lesión?

Yo creo que tanto Eldin como Álvaro van a llegar al partido. Están trabajando muy bien en la recuperación y tienen muchas ganas. Eldin, en principio, no estará para salir de inicio, pero es un jugador que puede darnos muchas cosas. Por contra, tanto Ruso como Mario Fuentes se lo perderán por tarjetas.

¿Qué conoce de José Rojo «Pacheta» como entrenador?

Es un gran profesional, trabajador y que sabe lo que quiere. Quizás en los equipos que ha estado no le haya acompañado la suerte todo lo que hubiera merecido, pero los que nos fijamos en el trabajo, por encima de los resultados, nos damos cuenta de que es un gran entrenador, que sabe motivar muy bien a sus jugadores.

No lo va a tener nada fácil para conocer cómo va a ser en El Collao el Elche de Pacheta...

Conozco bien a los jugadores, a los que he visto mucho esta temporada y también sé cómo se ha manejado Pacheta en otros equipos y cuál es su estilo. Por lo que he visto del partido ante el Llagostera busca que le lleguen con menos claridad con un pivote más posicional. Con relación a Josico, entiendo su equipo es más rápido en la transición, al menos así lo mostró en su debut ante la Llagostera. Es un entrenador con unas ideas, pero es consciente de que a estas alturas de competición también debe adaptarse a lo que tiene. Van a llegar aquí con la moral por las nubes y una dinámica positiva, pero delante van a tener a un Alcoyano que va a salir muy metido en el partido y a por todas.

¿Tiene temor al Elche y a su potencial como equipo?

No entra en mi vocabulario esa palabra. Le tengo respeto, pero cuento con una muy buena plantilla capaz de sacar adelante el partido del domingo, por mucho que delante esté el Elche, un gran equipo. Mis jugadores así lo entienden y lo van a demostrar delante de nuestra afición.

¿Es para usted el del domingo un partido especial en el aspecto anímico?

Cuando empieza el partido sólo me concentro en lo mío y el Elche será un rival más al que mi equipo va a salir a ganar. Pero no puedo engañar a nadie y para mí es un encuentro muy distinto. Siempre estaré agradecido al Elche y si estoy aquí en el mundo del fútbol es gracias a él. Vivo en la ciudad ilicitana, estuve en el club franjiverde diez años y desempeñé todo tipo de trabajos. Incluso estuve muy cerca de entrenarlo, formando dúo con Lico. Estoy orgulloso de haber pertenecido a la familia franjiverde y el Elche siempre será mi casa.

¿Qué le pediría a los aficionados de ambos equipos que acudan el domingo a El Collao?

Que cada uno anime y disfrute con su equipo durante los 90 minutos. Somos los profesionales los que tenemos que decantar de un lado u otro el partido con el apoyo de los nuestros. Espero que sea una bonita tarde.