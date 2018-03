Manuel Sánchez: "Ahora tenemos un entrenador que confía en nosotros y sabemos a lo que jugamos"

Manuel Sánchez ha sido el encargado esta mañana de atender a los medios de comunicación y el jugador cordobés, que ha pasado del ostracismo con Josico a volver a ser titular con Pacheta ha lanzado varios dardos al extécnico franjiverde.

"Parece que en una semana Pacheta le ha dado la vuelta a la situación. Ahora tenemos un entrenador que confía en nosotros, que tiene una metodología de trabajo y los jugadoress sabemos a lo que jugamos. En las 12 jornadas anteriores (haciendo referencia a la etapa de Josico) no sabíamos lo que haciamos", ha comentado el centrocampista.

Sobre el nuevo entrenador ha señalado que "es un hombre muy trabajador, con las ideas superclaras, los resultados podrán salir o no, pero estamos trabajando muy bien. Ahora los futbolistas venimos con la ilusión de hacer un buen entrenamiento porque confiamos en él y eso antes no lo hacíamos. Lo que está claro es que en una semana Pacheta no ha dejado indiferente a nadie".

Manuel Sánchez ha asegurado que, a pesar de no jugar con Josico, nunca bajó la intensidad en los entrenamientos: "Soy profesional y me dedico a entrenar, que es para lo que nos pagan, y luego son los entrenadores son los que deciden quienes juegan. Yo he seguido trabajando igual, con la misma ilusión y ahora tenemos que mirar hacia al futuro", ha indicado.

El futbolista franjiverde ha dejado claro que su buen partido del pasado domingo frente al Llagostera, pese a que llevaba mucho tiempo sin jugar "fue fruto del trabajo diario. A pesar de que llevaba mucho tiempo sin jugar, mi profesionalidad estaba ahí y si ere costante, al final, los frutos llegan".

El mediocentro del Elche quiere pasar página a la etapa de Josico. "Tenemos que pensar ahora en lo que ha venido, confiar en el nuevo entrenador y pensar en el partido del domingo contra el Alcoyano, que es un derbi y la afición tiene mucha ilusión como demuestra que en un día se han agotado las entradas. La afición tiene que confiar en nosotros y en la plantilla que hay porque vamos a ir a muerte para conseguir el objetivo".

El jugador del conjunto ilicitano entiende que "cada entrenador tiene su librillo, pero prefieron no opinar como trabajaba Josico. Soy profesional y cuando no he jugado he intendo apoyar a mis compañeros, aunque cuando juegas recibes un plus de alegría. Siempre he trabajado igual y entiendo que hay otros compañeros que también pueden jugar".

Cuando se le ha preguntado por Pacheta, ha señalado que "es un entrenador que trasmite y en sólo una semana se ha visto reflejado su trabajo y todo lo que rodea al Elche se ha dado cuenta".

Manuel Sánchez quiere considerar su etapa con Josico con un mal momento de la que ha aprendido. "Llevo muchos años en el fútbol y he pasado por situaciones que no son agradables. Ha sido una experiencia más de lo que hay que hacer o no. Quiero buscar el lado positivo y pensar que salgo con más fuerza y más ganas".

Cuando se le ha preguntado que puede ser un situación ventajista hablar a toro pasado de los entrenadores, que lo han hecho con Mir y con Josico y que sin embargo eran los futbolistas los que tienen que sacar la situación adelante, el centrocampista ha querido dejar claro que Mir no es lo mismo que Josico. "Vicente Mir tenía una manera del ver el fútbol, un trabajo y unas ideas que quedaron patentes. Nadie opinó sobre Mir cuando se fue, es una persona que quiere al Elche. Luego, los resultados pueden salir o no, pero el trabajo de Vicente quedó ahí. Hay maneras de salir y uno ha salido de una forma y otro de otra".

El centrocampista también ha asegurado que su relación con Jony es buena, a pesar de que la llegada del jugador ilicitano coincidió con su salida del equipo. "Me llevo perfectamente, al igual que con todos los compañeros de la plantilla. Dentro del vestuario todos somos amigos, a pesar de lo que se pueda decir, y todos los luchamos por los mismos objetivos".