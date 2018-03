Pacheta: "Si el jugador cree en ti estás más cerca de la victoria"

Pacheta, técnico del Elche CF. está tratando de que sus jugadores crean en él y con esa idea ha trabajado las tres sesiones que ha realizado con el equipo desde que llegó al club el pasado miércoles. "Tengo claro que si el jugador cree en tí te acerca más a la victoria", insiste antes de reconocer que "cuando llega un entrenador nuevo a un equipo el nivel de excitación de la plantilla es alto". Afirma estar contento con la respuesta de todos y asume que "son momentos en los que el jugador necesita ayuda y eso intento hacer". Para ello, considera que "mis mensajes son muy claros y lo que busco es no volverlos locos. Les estoy dando cinco o seis ideas en ataque y defensa y, a partir de ahí, ajustar. No voy a inventar nada aquí y tengo claro que el balón debe ser nuestro. Para ello se necesitan unos mecanismos y en eso estamos. Cada día que pasa tengo más soluciones".

"Mi ilusión es que la gente se vaya orgullosa. Que el equipo corra, sea competitivo y duro. Si no lo veo, me preocuparé. A veces, cuando quieres competir, corres mucho, pero lo haces mal. Queremos correr mucho y bien. Hay que estar juntos, creer en el compañero de al lado. Este equipo es muy bueno con balón, tengo futbolistas asociativos, y hay que potenciarlo", explica.

Pacheta, en estos momentos, sólo piensa en "ganar al Llagostera", no quiere ni mirar la clasificación y su objetivo es "luchar por ser el mejor, no uno más. Con victorias se crece mucho más deprisa y el objetivo es llegar al play off con la cabeza limpia y las ideas claras".

No ha querido dar el once que mostrará ante el Llagostera (Domingo, 18.30 horas), aunque tiene claro que José Juan será titular. Además, sobre Nino ha dicho que es el mejor jugador de este equipo. Una referencia de esta entidad. Admirado por la afición. Con su calidad, Nino puede solucionarnos todos los partidos, ya sea en 30, 60 ó 90 minutos. Pero también depende del rival y mi toma de decisiones. Va a ser clave en la lucha por el ascenso".

Finalmente, ha reconocido que el domigo "espera un partido largo" ante el Llagostera /18.30 horas). "Tiene muchas cosas buenas y no son un equipo que venga cojo. Van a apretarnos a nuestra área, no se van a esconder. Hay que saber cuáles son las soluciones y mecanismos de ataque y saber dónde nos pueden hacer daño. Pero mi obsesión es mi equipo".