Gonzalo Verdú: "Con Josico saltábamos al campo con unas dudas que no se despejaban"

Gonzalo Verdú, capitán del Elche CF, ha reconocido esta mañana que las declaraciones de Josico sobre la actitud de la plantilla franjiverde "nos han pillado de sorpresa", a la vez que confesaba que "estamos dolidos porque no es cierto lo que dice. La actitud y el compromiso de la plantilla es innegable, pero cuando un jugador o todo el equipo sale con ciertas dudas a un partido, el rendimiento varía. Creo que no es la mejor manera de competir al cien por cien".

El defensa cartagenero insistió, a continuación, con esa idea: "Cuando no saltas al campo con toda la clarividencia que debes salir, como el del Ontinyent, todo se puede traducir a la actitud, pero no es así. El jugador quiere ir a la presión, pero no sabe cómo, si el equipo tiene que estar más adelante o más atrás.. Esa incertidumbre puede achacarse a Josico, pero nuestra actitud es buenísima. En la vida ningún entrenador me ha achacado la falta de actitud. Somos profesionales y con esta plantilla voy a muerte".

No dudó en afirmar, un profesional del nivel de Verdú, que la llegada de un nuevo técnico "era el motivo que necesitaba la plantilla para creer al cien por cien que puede ascender".

Sobre si con Josico evolucionó o no el equipo ha dicho: "Hicimos cosas bien, pero también había dudas que no se despejaban de una semana para otra. Si estás motivado, pero no acertado tácticamente, no salen bien las cosas. Ahora espero que Pacheta de con la tecla. Ahora hay que mirar para adelante. Pacheta era lo que necesitábamos, ha venido fuerte y todo lo anterior resta".

"Lleva dos días, pero se ha podido notar que tiene muy claro lo que quiere y te lo explica. Así es más fácil. Saca lo máximo de cada jugador y llega al fondo de él. Si es capaz de comprender lo que el equipo quiere, iremos a más. Puede que Josico no convenciera al grupo y espero que con Pacheta sí ocurra".

Gonzalo Verdú es optimista de cara al futuro más inmediato. "La perspectiva es que estamos terceros. No es la situación que queríamos en el inicio de temporada, pero estamos en disposición de todo en las once últimas jornadas de Liga. Hay que mirar lo positivo. Se han visto cosas muchísimo peores en Segunda B".