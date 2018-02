Pacheta: "Me han fichado para ascender y vengo a eso"

José Rojo Pacheta ha asegurado durante su presentación como nuevo entrenador del Elche que "vengo con toda la ilusión del mundo. Si no creyese en que podemos ascender, no hubiera venido. Es difícil decir no al Elche. Si crees, debes ir hacia adelante y, a partir de ahora, el único responsable de lo que ocurra soy yo. Me han fichado para ascender y vengo a eso".

El nuevo técnico franjiverde ha señalado que hoy en su presentación va a ser el único momento en el que hable de objetivos a largo plazo. "El ascenso se consigue en junio y el fútbol sólo entiende de semana a semana y ahora tengo que conseguir que los jugadores crean en mí".

El preparador burgalés tiene claro cual es su guión de trabajo: "Primero saber el problema que tiene el equipo. Creo que lo tengo detectado y debemos conseguir que la afición se sienta orgullosa de su equipo y, luego, si se va contenta porque ganamos, mejor. Después de los clubes en los que he estado (Numancia, Oviedo, Cartagena y Hércules), el público de Elche no va a ser diferente. Tenemos que trabajar para ganar. No tengo un modelo de fútbol cerrrado, tengo que intentar sacar las virtudes de los futbolistas y adaptarme a ellos".

Cuando se le ha pregundo cuáles eran los problemas de este Elche, ha indicado que "hay muchos y podríamos debatir muchas cosas, pero no es un problema único. Son detalles. Este equipo y esta plantilla tiene capacidad para ganar y lograr lo objetivos".

Pacheta es conscientes de la importancia del club ilicitano. "Sé la urgencia que hay. He estado en equipos similares. Quedan tres meses de Liga y creo que podemos y vamos a ascender. Pero mi objetivo ahora es el partido frente al Llagostera. Sólo del Llagostera y hablar de los centrocampistas que tiene, el extremo izquierdo, etc".

El nuevo entrenador del Elche tiene claro que "tengo que tener y tengo la suficiente fuerza para que todo el entorno no tenga más que yo. El Elche es un club grande y todo los que venimos sabemos la exigencia que tiene, pero debemos venir a entrenar todos los días con alegría e ilusión y debo ayudar a los futbolistas a ganar partido. Todo pasa por ganar y el primer paso es el domingo contra el Llagostera".

El sustituto de Josico ha indicado que "en la plantilla hay jugadores con calidad y debo trabajar para sacar sus virtudes y que escondan sus defectos. Enseñarles a evitar el error. Cambios y revoluciones no voy a hacer". Pacheta quiere que los rivales se fijen más en el Elche que ellos en los rivales. "Le doy mucha más importancia a mi equipo, un 80 o un 90%. Si hacemos las cosas bien, tendremos más posibilidades de ganar".

El nuevo técnico franjiverde tampoco quiere excusas sobre la plantilla o la falta de un extremo izquierdo como demandaba Josico. "Tengo que adaptarme a los futbolistas que tengo. Si no hay un extremo que rompa, habrá que buscar el balón al pie. Todas las plantillas tienen carencias, hasta la del Barcelona. No creo que haya carencias de planificación y vamos a sacar producto a todos".

En cuanto al mensaje que le mandaría a la afición, ha señalado que "No es el momento de pedir, sino de dar. Si nosotros damos, ellos nos darán. No tengo poder moral para pedir a la afición. Somos artistas y tenemos que darles goles y alegrías para que estén contentos y orgullosos de su equipo".

Pacheta quiere ser fiel a su filosofía de semana a semana y no piensa ni en la clasificación. Cuando se le ha pregunado que tienen que venir la mayoría de los rivales al Martínez Valero ha sido rotundo: "Aquí los esperamos. No tenemos ningún miedo. No me preocupa la clasificación, me preocupa el partido del Llagostera. Quiero que los jugadores vengan a entrenar contentos, que sepan que su primer rival es el compañero para que aprieten y se ganen el puesto. Los jugadores se ganan el puesto en los entrenamientos y luego lo pueden perder en los partidos".

Sobre la plantilla que tiene a su disposición, ha comentado que "me gusta tener futbolistas asociativas y hay ocho o diez con mucha calidad con el balón. Y en la segunda línea también seis u ocho jugadores de trabajo. Con la parte de atrás estoy encantado. Quiero conseguir un conjunto duro en el que el balón sea oro".

Pacheta entrenó con anterioridad a otros equipos como el Cartagena o el Hércules. Sobre qué le ocurrió para que lo cesaran ha explicado que "nunca he hecho público los motivos y mi opinión, pero hay una serie de detalles que el tiempo me ha dado la razón. Ahora el Cartagena va primero, pero en los últimos cuatro años nunca lo ha estado, ha habido mucho problemas con la venta del club y demás. Y desde que me fui del Hércules no ha vuelto a ir primero y conmigo sí que lo fuimos en una serie de partidos".

Por último, sobre la fama de que sus equipos son defensivos ha comentado que "me adapto al tipo de futbolistas que tengo y a la situación. Por ejemplo, si tengo un delantero centro que va bien de cabeza, tendremos que buscarlo con balones largos y centros. En el Cartagena tenía a Florian que lo marcaba todo. Hay que jugar para las virtudes que tienes. Otro ejemplo, si vas perdiendo 1-0 y estás en el minuto 90, la gente aplaude que metas un balón a la olla, pero si lo haces en el primer minuto no. Pero yo lo puedo hacer porque lo ensayo. Lo importante es que hay que ganar. Quiero una segunda línea muy asociativa y, si no sale, buscaremos otro tipo de juego. Es lo que tenemos que intentar"