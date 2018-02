Pacheta asume el reto del Elche

Josico Moreno ya es historia en el Elche. Esta mañana, a las 12 horas, ofrecerá una rueda de Prensa de despedida en las oficinas del que ha sido su club en los últimos tres meses. Ayer por la noche el consejo de administración llegó a un acuerdo con él para rescindir el contrato del preparador manchego y su puesto será ocupado por José Rojo Martín, más conocido como Pacheta (Salas de los Infantes, Burgos, 23-03-1968). Faltan unos flecos para oficializar su contratación, pero se quiere que el miércoles ya esté al frente del equipo preparando el duelo del domingo ante el Llagostera (18.30 horas) en el estadio Martínez Valero. José Luis Acciari será su segundo, después de que haya venido ejerciendo dicho trabajo con Josico.

Pacheta ha entrenado a Numancia, Oviedo, Cartagena, Korona Kielce de Polonia y Hércules antes de embarcarse en una aventura por Tailandia con el Ratchaburi FC. Es un auténtico currante del fútbol y como director deportivo del Numancia era fácil verlo en todos los rincones de España siguiendo a jugadores. Será el tercer entrenador del Elche esta temporada tras los pasos por el banquillo franjiverde de Vicente Mir y Josico Moreno.

La derrota en El Clariano ante el Ontinyent (1-0) y la triste imagen dada por el equipo delante de 500 seguidores franjiverdes ha sido el desencadenante de la marcha del preparador manchego. De puertas para adentro del vestuario Josico tampoco vivía sus mejores momento, ya que había futbolistas que no compartían su filosofía de juego ni tampoco sus métodos de entrenamiento. Se entendía que por este camino era difícil lograr el objetivo del ascenso.

Al finalizar el encuentro en El Clariano el centrocampista Provencio también fue crítico con el juego del equipo y afirmó que «hay que trabajar más y mejorar mucho para poder subir a Segunda. Tenemos muy buenos jugadores y debemos sacar lo mejor de cada uno. Lo importante es que seamos nosotros mismos y jugar nuestro fútbol, independientemente del rival. Hay que seguir trabajando y corregir errores».

El preparador de Hellín se reunió ayer por la mañana con la plantilla para analizar la derrota sufrida el domingo frente al Ontinyent (1-0). Seguidamente fueron los futbolistas los que hablaron entre ellos de la marcha del equipo.

Cordero era presa de sus palabras. El cartagenero confesó el pasado 13 noviembre, cuando salió a la sala de Prensa del Martínez Valero para justificar la destitución de Vicente Mir como preparador franjiverde, que el siguiente en salir del club, si el equipo no mejora iba a ser él. No se anduvo entonces con tapujos. A continuación, señaló que «irse ahora sería de cobardes. A los jugadores les he traído yo y confío en ellos, pero igual que ha caído Mir puedo caer yo porque esto es fútbol». Acabó su alocución afirmando que el perfil del nuevo entrenador se limita al que «saque el máximo rendimiento a esta plantilla».

Doce jornadas después, el partido ante el Real Mallorca lo dirigieron José Luis Acciari y Óscar Sánchez, el equipo ha pasado de luchar por el primer puesto a tratar de asegurar la presencia en la zona de ascenso. El malestar era grande en todos los ámbitos del club ya que el Elche de Josico contaba con peores números que el de Vicente Mir, que fue destituido por una cuestión de «sensaciones».

El equipo iba de mal en peor y no había logrado la regularidad que se buscaba. No existía un estilo de juego definido y no se notaba que la plantilla iba progresando a medida que se acercaba el momento decisivo de la competición.

Con Vicente Mir, el equipo logró 18 puntos en los primeros ocho partidos de Liga, mientras que el preparador de Hellín se ha quedado en 13 ante los mismos rivales. El valenciano consiguió que su equipo sumara 19 goles a favor, por los doce del Elche de Josico. En el capítulo de goles en contra, a ambos conjuntos les hicieron seis dianas, lo que tira por tierra esa teoría que insiste en que con Josico se defendía mejor.

Jorge Cordero se ha visto obligado a dar un nuevo golpe en la mesa y ayer comunicó a Josico que no se contaba con él para terminar la temporada. Ni los números ni la imagen del equipo eran los más adecuados.

El Elche tiene hoy jornada de descanso y será el miércoles cuando inicie la etapa de Pacheta al frente del club franjiverde.