Javi Flores entra en la convocatoria y Josico deja fuera a Manuel Sánchez y a Lolo Plá

La plantilla del Elche Club de Fútbol ha realizado esta mañana, en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada, el último entrenamiento antes del partido de mañana (12.30 horas), en el campo de El Clariano de Ontinyent. A la conclusión de la sesión, el técnico franjiverde, Josico Moreno, ha facilitado la lista de convocados, en la que las principales novedades son la entrada de Javi Flores, una vez superada su lesión, y las ausencias de Manuel Sánchez y de Lolo Plá.

Javi Flores ya entrenó con el grupo al final de la semana pasada, incluso Josico lo incluyó en la lista de convocados, pero le faltaba un poco de ritmo y fue uno de los tres descartados. Ahora, con una semana más de entrenamiento, el entrenador del Elche ya considera que puede ayudar al equipo y, aunque, incialmente, estará en el banquillo, puede utilizarlo en el transcurso del encuentro.

Lo que sorprende más es la ausencia del mediocentro Manuel Sánchez que, últimamente, ha perdido mucho protagonismo. Con Vicente Mir era titular indiscutible, pero con Josico no está teniendo apenas oportunidades, sobre todo tras la llegada en el mercado de invierno de Jony Ñíguez. Además, sorprende todavía más su ausencia en la lista de los elegidos siendo baja, por tarjetas, Gonzalo Verdú, ya que el jugador cordobés puede jugar de central en caso de emergencia. No obstante, tanto Edu Albacar como Manu Rodríguez puede actuar en el centro de la zaga en caso de necesidad.

Por su parte, también ha sorprendido la ausencia de Lolo Plá. Cuando fichó por el Elche, el jugador extremeño estaba llamado a ser un futbolista importante dentro de la plantilla, pero ni con Mir, ni Josico está disfrutando de muchos minutos.

También se han quedado fuera de la lista, además del sancionado Gonzalo Verdú, el lesionado de larga duración Corozo, y Primi, quien a pesar de que ha entrenado toda la semana con el grupo, el técnico ha considerado que todavía le falta ritmo de competición después de casi dos meses en el dique seco.

La alineación titular, salvo sorpresas, no va a presentar apenas cambios con respecto al equipo que jugó y ganó (1-0) la pasada jornada al Atlético Saguntino. El ucraninao Ivan Zotko sustituirá a Gonzalo Verdú en el centro de la zaga y Provencio podría ocupar la plaza del canterano Ismael Benktib. El resto del once será el mismo. Es decir el formado por José Juan, Tekio, Zotko, Neyder Lozano, Manu, Jony Ñíguez, Provencio, Collantes, Iván Sánchez, Nino y Benja.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros: José Juan y Guille Vallejo

Defensas: Tekio, Ivan Zotko, Edu Albacar, Neyder Lozano y Manu Rodríguez

Centrocampistas: Jony Ñíguez, Ismael Benktib, Provencio y Javi Flores

Mediapuntas: Collantes, Iván Sánchez, Josan e Iván Calero

Delanteros: Nino, Benja y Sory Kaba

Los jugadores del Elche están citados esta noche a las ocho y media en el hotel Milenio para cenar, dormir y mañana por la mañana, tras el desayuno, a las diez, viajar a Ontinyent.