Josico Moreno, técnico del Elche, ha depositado su confianza en Iván Sánchez y Collantes, a pie cambiado, para que rompan por su banda a los rivales con su velocidad y poder de desmarque. El pasado domingo, ante el Atlético Saguntino, jienense y gaditano fueron las auténticas balas del equipo a la hora de llegar al área rival y suministrar balones a los puntas del equipo.

El gol de Benja llegó de una buena cabalgada de Collantes, que ayer se congratuló del buen momento que viven los delanteros franjiverdes, ya que señaló que en Segunda B es «primordial» contar con atacantes en racha goleadora como la demostrada por el punta catalán y Nino. Entiende que con sus goles será más fácil recortar puntos con el segundo, el filial del Villarreal, en las próximas jornadas.

Collantes, que restó importancia al hecho de jugar a pierna cambiada en los últimos partidos, valoró la buena dinámica del Elche como local, ya que destacó que es importante hacerse fuerte en casa en un play off. «En otros equipos he intervenido ahí bastantes veces, incluso en el Rayo Vallecano jugué en una campaña 40 partidos y logramos el ascenso. Jugar a pierna cambiada es un poco diferente, te metes más hacia dentro. Pero este campo es muy grande, hay muchos espacios y me puedo acoplar bien. El domingo estuve con confianza y me encontré físicamente bien. Terminé cansado porque corrí bastante durante el partido. Además, la semana pasada no jugué y los días de descanso no me vinieron bien», apuntó.

En la banda contraria también se ha hecho con un sitio entre los elegidos Iván Sánchez, que ante el Baleares fue uno de los mejores jugadores del Elche sobre el césped artificial de Son Malferit, y, el pasado domingo, volvió a mostrar su velocidad y buenas maneras a la hora de encarar a los defensas rivales. Las dos balas de Josico, a escena.