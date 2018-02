Collantes: "El equipo se ha quitado el miedo a perder"

Juan José Collantes, extremo del Elche, ha reconocido, tras el entrenamiento matinal, que el equipo "está cada día mejor". Entiende que "los resultados y la clasificación mandan y te dan la confianza. Estamos teniendo buenos resultados, cada vez somos más sólidos defensivamente, aunque nos falta en algunos momentos estar más acertados en el último pase y definición. Incluso, como se pudo ver el domingo, se ha perdido el miedo a perder".

Reconoce que "en el partido anterior en casa, jugamos demasiado atrás y hay que ser ofensivos y arriesgar un poco. El domingo, físicamente nos encontramos bien y el gol llegó pronto, que es importante".

Collantes destacó ante el Atlético Saguntino por banda izquierda, a pie cambiado. "En otros equipos he jugado ahí bastantes veces, incluso en el Rayo Vallecano jugué en una campaña 40 partidos y logramos el ascenso. Jugar a pierna cambiada es un poco diferente, te metes más hacia dentro. Pero este campo es muy grande, hay muchos espacios y me puedo acoplar bien. El domingo estuve con confianza y me encontré físicamente bien. Terminé cansado porque corrí bastante durante el partido. Además, la semana pasada no jugué y los días de descanso no me vinieron bien".

El extremo sólo lamentó no haber podido meter algún gol al Saguntino y confía en estar el domingo en El Clariano, después de que ante el Atlético Baleares se quedara fuera. Ambos campos son de césped artificial. "Es una decisión que toma el entrenador. Creyó que el campo no era para mí, por las dimensiones y el césped. Esta semana entrenaré con normalidad para poder competir el domingo", señaló ante de avisar de las dificultades que va a presentar el duelo en El Clariano. "Este tipo de campos no nos convienen, pero estamos en buena racha y con más confianza que antes. Debemos pensar en nosotros, defender bien, estar bien en la estrategia, no perder balones en la salida y estar acertados arriba".