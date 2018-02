Verdú deja paso a Zotko

La noticia negativa del encuentro de ayer frente al Saguntino fue la quinta tarjeta que le mostraron a Gonzalo Verdú, que le impedirá jugar el próximo domingo (12.30 horas) en Ontinyent. El central frenó una contra del conjunto valenciano e intentó disimular, consciente de que la cartulina acarreaba sanción, quejándose de un golpe en la cabeza, pero el árbitro no fue benévolo con el cartagenero y le enseño la tarjeta.

El puesto del defensa será ocupado, casi con toda seguridad. por el ucraniano Zotko, quien ya ha superado su esguince de tobillo y en las últimas sesiones de la semana pasada ya entrenó con normalidad, a pesar de que ayer fue uno de los descartados dela lista de 21 convocados.

Josico también tiene la opción de Edu Albacar, aunque el técnico ya ha manifestado, en más de una ocasión, que al futbolista catalán lo quiere como lateral. Zotko formaría el centro de la zaga franjiverde en El Clariano junto al colombiano Neyder Lozano.

Por otro lado, el regreso de los exfranjiverdes Nuha, Álex Felip, Carlos Quesada y Escudero fue bastante discreto. Nuha y Álex Felip fueron titulares. El delantero luchó y corrió, pero no dispuso de ocasiones de gol. Fue sustituido en el minuto 75. Por su parte, el castellonense jugó el primer tiempo de lateral derecho y no pudo nunca con Collantes, quien lo superó como quiso. En el segundo tiempo pasó a su posición natural de mediocentro y salió del terreno de juego en el minuto 62. Quesada y Escudero estuvieron en el banquillo, pero no jugaron.

Sustitución

Iván Sánchez fue sustituido en el minuto 82 por Josan. El extremo franjiverde notó una molestia en la parte posterior del muslo y requirió la asistencia médica. Pudo abandonar el campo por su cuenta y en principio se espera que no sea nada importante y el miércoles, en la vuelta del equipo a los entrenamientos, pueda estar con el grupo.