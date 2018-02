"Fuera de casa debemos dar un paso más para engancharnos arriba"

El lateral izquierdo Manu Rodríguez, Manu, volvió a ser titular ante el Atlético Saguntino y realizó un buen encuentro por su banda, sobre todo en tareas defensivas. Al final del duelo ante la escuadra valenciana reconoció que "en esta categoría no hay partidos fáciles, a pesar de que marcamos pronto. Los primeros minutos estuvieron bien y tuvimos ocasiones pero no las metimos. Contamos con el penalti fallado de Nino y a partir de ahí nos tocó sufrir, pero no encajamos gol, que eso da mucha confianza. El equipo estuvo junto cuando había que sufrir. Es lo que hay que hacer, estar juntos, ser firmes atrás y arriba conseguiremos gol seguro con la gente que tenemos".

"Nos faltó tener más el balón al final, pero hay que quedarse con los tres puntos y, de esta manera, recortar puntos con los de arriba", apuntaba antes de pensar ya en el Ontinyent. "Intentarán resarcirse de la goleada que recibieron en Lleida, pero nosotros fuera de casa tenemos que dar ese pasito que nos falta para engancharnos aún más arriba y coger más confianza".