"Somos el Elche y los rivales nos respetan, pero nos cuesta meternos en los partidos".

"Trascendencia máxima". Así se plantea Josico Moreno, técnico del Elche, el partido del domingo ante el Atlético Saguntino (17 horas) que se jugará en el estadio Martínez Valero. No esconde que el conjunto valenciano "está bien trabajado y mira hacia arriba. Tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho porque sabemos que los rivales vienen a hacer su partido y no nos podemos desesperar. Con nuestra actitud, hacemos buenos o malos a los rivales".

Josico verá el partido desde la grada porque está sancionado con dos encuentros tras sufrir la expulsión el pasado domingo en Son Malferit. "Pido disculpas al club y la afición. No es bonito que te expulsen. No soy un entrenador de protestar, pero sobre el campo hubo mucha injusticia. En el aspecto disciplinario, el árbitro omitió muchas tarjetas muy claras y me parece excesivo expulsarme cuando sólo le dije un comentario y no le insulté. Me molesta porque siempre quiero estar a pie de campo. Intentaré ver el partido en el mejor sitio posible, puede que en un palco. Desde arriba, a veces se ve mejor la táctica. Pero Acciari tiene experiencia y sabrá llevar al equipo".

Entiende que "los partidos se ganan durante la semana. Durante el mismo, puedes incidir en alguna apreciación cuando el juego está parado, pero los jugadores apenas escuchan si están concentrados. Quiero once entrenadores sobre el césped. Somos un equipo al que nos cuesta meternos en los partidos, saber lo que toca en cada momento, aunque tengamos el respeto de los contrarios. Pero las sensaciones que me llevo del último partido son muy buenas, espero que sigamos avanzando por ese camino".

Finalmente ha hecho una llamada a la afición para que esté con el equipo. "Conforme pasa la temporada, vemos que todos los equipos tratan de llamar a la unión. El rival te pone dificultades y el aliento de la afición se nota para ganar confianza. Espero que apoye los noventa minutos y después exprese su opinión", sentencia.