José Juan: "Ante el Saguntino jugamos nuestra primera final"

José Juan, portero del Elche CF, ha reconocido que "el equipo está bien, pero le falta coger tres o cuatro victorias seguidas para engancharnos arriba definitivamente" antes de confesar que dentro del grupo existe el deseo de sacar adelante los partidos ante Atlético Saguntino y Ontinyent, rivales directos en la lucha por meter la cabeza en la zona de promoción. "La mentalidad es la de ganar todos los partidos. Entramos en un tramo decisivo y todos los equipos quieren ganar y se juegan algo, pero nosotros tenemos las cosas claras", afirma.

El domingo llega al Martínez Valero el Saguntino y el meta gallego tiene claro que "debemos hacernos muy fuertes en casa. Debemos salir a presionar y a ganar desde el minuto uno. Va a ser un rival difícil, está haciendo una gran campaña. Ya se vio en el partido de la primera vuelta que juegan muy arropados. Debemos estar muy atentos a sus contras y a la estrategia. Es la primera final que tenemos. Si les vencemos, les ganamos el golaveraje y les meteremos siete puntos de diferencia. Sería una buena distancia para mirar más hacia el segundo puesto".

José Juan pide el apoyo de la afición y considera que "tenemos que estar todos juntos: club, afición y prensa. Si la afición quiere pitar al final de los partidos, que lo haga, pero pienso que durante este debe animar y apoyar para darnos un plus de motivación. Esta afición es de Primera".

A nivel grupal afirma que el equipo todavía tiene que dar algo más. "Siempre se puede dar un plus más, empezando por mí. Debemos dar ese poquitín más. Sabemos que estamos en una fase decisiva y debemos poner toda la carne en el asador para meter al Elche en play off y conseguir el ascenso".