El Elche pide 250 entradas al Ontinyent para el duelo en El Clariano

El partido Ontinyent-Elche se jugará el domingo, día 25 de febrero, a partir de las 12.30 horas, en el estadio de El Clariano. El encuentro ha sido declarado por el conjunto valenciano como "Día del Club", aunque la entidad ilicitana ha solicitado 250 entradas al precio de 10 euros que se pondrán a la venta en las oficinas del Martínez Valero. Ese fue el precio que pagaron los seguidores del Ontinyent en la ida, jugada en el Martínez Valero.

Los precios reducidos estarán disponibles con venta anticipada para los abonados del conjunto valenciano, que podrán acceder al estadio por tan sólo 10 euros, tanto en General, Tribuna como Lonja, dependiendo de donde corresponda su carné. Los niños menores de 16 años que son abonados entrarán gratuitamente pero deben retirar también una entrada.

Tanto los abonados que no retiren la entrada anticipadamente y lo hagan en taquillas, como los no abonados, deberán adquirirlas el mismo domingo en taquilla por un precio de 15 euros en General, 20 en Tribuna y 25 en Palco. Los niños menores de 16 años, no abonados, tendrán que pagar en taquilla 3 euros en General y 5 en Tribuna, en el segundo caso accediendo junto a un adulto.

El horario para retirar las entradas en las oficinas del estadio El Clariano es de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 14:00 y de 17:00 hasta las 20:00. La venta comienza esta misma tarde del jueves.