"El éxito pasa por hacernos fuertes en casa"

Jony Ñíguez ha señalado esta mañana que "tenemos que dar un paso al frente en casa y ser un equipo serio y fiable" en el Martínez Valero. "El exito pasa por hacernos fuertes en casa y últimamente estamos sacando los partidos adelante", ha comentado el centrocampista ilicitano.

El futbolista franjiverde también se ha referido al calendario que tiene por delante el Elche en el que se va a enfrentar en los próximos partidos a rivales de la zona noble de la clasificación. "No debemos mostrar ninguna duda. Ahora llegan los momentos importantes, frente a equipos de la parte alta y debemos dar un paso al frente, estar todos unidos y llegar en buena forma al play off para conseguir el objetivo". A pesar de ello, ha matizado que "tampoco debemos pensar a largo plazo y lo importante es sumar cada semana los tres puntos".

El mayor de la saga Ñíguez ha señalado, respecto al encuentro del próximo domingo (17 horas) frente al Atlético Saguntino que "va a ser un partido importante. El rival es un club humilde que está haciendo buena temporada y debemos preparar bien el choque y hacer un buen trabajo durante la semana".

Jony Ñíguez espera al conjunto valenciano encerrado atrás y buscando las contras. "No espero algo diferente a lo que nos hemos encontrado a lo largo de la temporada. Ellos vendrán a hacer su partido y nosotros tenemos que intentar darle ritmo al juego y tener paciencia, sabiendo las dificultades con las que nos vamos a encontrar".

Quedan 13 jornadas para finalizar la liga regular y el centrocampista del Elche tiene claro que ha llegado el momento de la verdad. "Cada vez va quedando menos y ahora llega lo realmente importante. Somos conscientes de ello y debemos dar el máximo en cada entrenamiento para que todo salga bien a final de temporada".

El jugador ilicitano ha comentado que no le gusta los calificativos de partidos de seis puntos. "No me gusta hablar de seis o siente puntos en un encuentro. Son tres. Está claro que si ganamos dejaríamos sin sumar al Atlético Saguntino y nosotros sí que sumaríamos. Es importante por el momento de la temporada en el que nos encontramos".

Por último, cuando se le ha preguntado qué mensaje le mandaría a la afición, ha señalado que "la afición del Elche se merece todo nuestro respeto y si somos un gran club es por la afición. Entiendo que pueda estar dolida porque la situación de los últimos años, pero hay que mirar hacia adelante y todos juntos sumar para conseguir el objetivo de intentar salir cuanto antes de Segunda División B".