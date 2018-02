El Elche pone su mirada en el Saguntino con Zotko dentro del grupo

La plantilla del Elche ha comenzado esta tarde, en el campo anexo al Martínez Valero, a preparar el duelo del domingo ante el Atlético Saguntino (17 horas). La principal novedad en el grupo ha sido la incorporación de Iván Zotko, ausente desde el partido en Peralada, donde sufrió, en el minuto 50, un esguince de tobillo. Se ha perdido los duelos ante Peña Deportiva y Atlético Baleares.

Su recuperación va por muy buen camino y podría estar disponible para el duelo ante el conjunto valenciano. El miércoles ya se ejercitará al ritmo del resto de sus compañeros, aunque su regreso al once inicial está complicado ya que Neyder Lozano se ha hecho con un sitio junto a Gonzalo Verdú y le tocará esperar al ucraniano.

Los que lo tienen peor para volver al equipo son Javi Flores y Primi, que siguen entrenando al margen del grupo con el readaptador. No se quiere forzar la reaparición de ninguno de los dos y no estarán ante el Saguntino.

Tampoco se ha entrenado el centrocampista Provencio, que arrastra molestias desde el partido jugado en Son Malferit, aunque estará con el resto.