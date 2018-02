«Al árbitro le vino grande el partido»

«El penalti no fue y me expulsó por decir ´mano´, cuando la vi clara y el equipo que no ha querido jugar ha salido premiado», lamenta.

Josico, terminó expulsado y muy enfadado con la actuación del colegiado canario Pinto Herreras y señaló que «el partido le ha venido grande al árbitro».

Sobre la jugada del penalti de Provencio, que supuso el gol del Atlético Baleares, comentó que «debes ver muy clara la jugada para pitar penalti, pero Provencio tenía los brazos pegados al cuerpo. Yo diría que no es penalti».

El preparador franjiverde también se quejó de las continuas pérdidas de tiempo del conjunto mallorquín. «Hay factores que no comparto. Hay que cambiar algunas normas como que el equipo que no quiera jugar salga premiado y que valga todo cuando te pones por delante en el marcador. El juego se paraba y nos desesperaba. Esto no es fútbol», lamentó.

Además, también mostró su descontento con las numerosas cartulinas amarillas que vieron sus futbolistas. «Nosotros nos hemos llevado seis tarjetas sin dar una patada y algunos jugadores del Atlético Baleares se han ido sin ninguna, cuando han ido provocando. Pero nosotros hemos sido hombres y hemos aguantado».

Y sobre su expulsión, el técnico del Elche indicó que «ha sido por decir ´mano´, cuando estaba al lado y la he visto clara».

A pesar de ello, Josico quiere olvidar lo sucedido. «Seguimos sumando y, ahora, hay que hacer bueno el punto en casa. Me quedo con la actitud, el compromiso y la fuerza que ha mostrado el equipo».

El entrenador del Elche aseguró que «el empate sabe bien porque ha sido un partido raro y luchado, como podíamos prever. Si alguien ha querido más los tres puntos, ha sido el Elche. El penalti ha condicionado totalmente el encuentro. En la segunda parte, metimos a gente muy ofensiva arriba y, al final, conseguimos empatar».