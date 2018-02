"La Federación debería hacer algo, jugar a reloj parado o algo, esto no es fair play"

El presidente del Elche, Diego García, también se mostró muy crítico con la dureza con la que se emplearon los jugadores del Atlético Baleares y con la permesibilidad del árbitro. "Se han empleado con muchísima dureza. Pensaba que en la entrada que le han hecho a Iván Sánchez le habían roto la pierna. Ha habido codazos y muchas pérdidas de tiempo. Un jugador ha ido a pedir el cambio, ha vuelto al campo y se ha tirado al suelo. Ahí se han podido perder cinco minutos".

Por todo ello, el máximo dirigente franjiverde ha pedido que "la Federación debería hacer algo, jugar a reloj parado o cualquier otra cosa. Esto no es fair play". Y sobre el penalti que ha permitido a los mallorquines adelantarse en el marcador ha comentado que "estaba lejos y desde mi posición no lo he visto bien".

García también ha dado por bueno el empate, sobre todo por la forma en la que se ha conseguido. "Ha sido un partido muy parecido al de Peralada. El campo es muy estrecho y apenas se puede jugar, encajamos un gol de penalti y a partir de ahí, a remar. Era difícil, pero a base de empuje y garra pudimos empatar en los últimos minutos. Hay que hacer bueno el punto en casa.