"Si expulsan al jugador que me ha hecho la entrada no hubiese pasado nada"

Iván Sánchez fue uno de los jugadores más destacados del Elche. El extremo franjiverde ha comentado que " sabíamos que iba a ser un partido difícil, con mucho contacto y segunda jugada. El campo es complicado y el rival había cambiado de entrenador por su mala dinámica , pero sabemos que tiene jugadores para estar mucho más arriba. En la primera parte, estuvimos menos cómodos, pero en la segunda interpretamos mejor lo que teníamos que hacer, pese al gol. Estuvimos tranquilos y logramos el gol del empate".

Sobre la incomodidad que han tenido durante los primeros 45 minutos ha comentado que "Son momentos del partido. Al principio, el Atlético Baleares empezó más fuerte y nos ganaban las segundas jugadas, que eran importantes. En la segunda parte, lo corregimos mejor y controlamos más el centro del campo, y así tuvimos más posesiones y ocasiones".

El futbolista del Elche recibió una dura entrada por parte de Fullana. "Desde mi perspectiva, es una entrada bastante fuerte. Va sin hacer intención de hacer daño y llega tarde. Si saca la tarjeta roja, no pasa nada. Por suerte, no me pasó nada", y sobre la actuación arbitral ha comentado que que estuvo demasiado permisivo. "Ha habido algunos algunos contactos claros que eran falta y las dejaba seguir. En estos partidos, cuando pasan situaciones de este tipo, te tienes que centrar solo en ti, y nosotros lo hicimos. Hemos hecho un buen partido".

Iván Sánchez ha reconocido que tras el gol del empate de Nino "me he sentido muy feliz. El equipo estaba buscando el gol en todo momento. Estoy muy contento por Nino y el equipo. Sabíamos que era importante puntuar y cada punto es muy valioso.

El exjugador del Albacete ha vuelto hoy en Palma de Mallorca a la titularidad después de mucho tiempo. "Pasé un momento difícil por los tres partidos de sanción y porque no podía ayudar al equipo, pero he seguido trabajando bien, como debo hacer. Estoy para lo que necesite el míster".