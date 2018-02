"El empate sabe bien, pero si alguien ha querido los tres puntos ha sido el Elche"

Josico Moreno estaba contento al final del partido porque su equipo, por lo menos, pudo salvar un punto. "El empate sabe bien. Ha sido un partido raro y luchado, como podíamos prever. Si alguien ha querido más los tres puntos, ha sido el Elche. El penalti ha condicionado totalmente el encuentro. El juego se paraba y nos desesperaba. En la segunda parte, metimos a gente muy ofensiva arriba para que, o bien a balón parado o con el instinto goleador de alguien como Nino, poder empatar. Me voy contento porque hemos sumado, pero hay factores que no comparto. Hay que cambiar algunas normas como que el equipo que no quiera jugar salga premiado y que valga todo cuando te pones por delante en el marcador. Esto no es fútbol", lamentó.

El preparador franjiverde reiteró sus quejas sobre la actuación arbitral. "Nosotros nos hemos llevado seis tarjetas sin dar una patada y algunos jugadores del Atlético Baleares se han ido sin ninguna, cuando han ido provocando. Pero nosotros hemos sido hombres y hemos aguatado. El partido le ha venido grande al árbitro. Debes ver muy clara la jugada para pitar penalti, pero Provencio tenía los brazos pegados al cuerpo. Yo diría que no es penalti", y sobre expulsión ha explicado que "me ha expulsado por decir mano, cuando la he visto clara. Pero pasamos página. Seguimos sumando y hay que hacer bueno el punto en casa. Me quedo con la actitud, el compromiso y la fuerza que ha mostrado el equipo".

Cuando se le ha preguntado a Josico si debió mostrar tarjeta roja a Fullana por la dura entrada a Iván Sánchez en los primeros minutos del choque, ha señalado que "no puede ser que una entrada así se valore igual que Sory diga¿qué has pitado? o que Tekio recrimine algo al árbitro".

Sobre el juego y la mejoría mostrada por el Elche cuando ha bajado el balón y por qué no lo habían hecho en el primer tiempo, ha indicado que "lo intentamos. A raíz del gol, nos hicimos dueños del partido, pero el Atlético Baleares tiene sus armas y este campo lo domina mucho mejor que nosotros. Cuando estás dentro, te cuesta orientarte y mirar la pelota. Es un campo muy complicado y se lo hicimos saber a los jugadores. El Atlético Baleares es un muy buen rival y hay que valorar el punto".

En cuanto al cambio de Lolo Plá por Gonzalo Verdú, dejando sólo a Neyder Lozano como central y una defensa de tres con Tekio y Edu Albacar en los flancos ha explicado que "ellos han dejado a Gustavo Alles solo en ataque y era tontería dejar defensa de cuatro. Meter gente arriba es la única opción en este campo cuando el equipo local está replegado. Y tenemos pegada. La pena es no haber marcado en los numerosos centros que ha metido Edu Albacar. Tenemos que seguir trabajándolo".



Por último, el entrenador del Elche ha vuelto a recriminar la actitud de los jugadores del conjunto mallorquines por sus continuas pérdidas de tiempo. "No creo que un jugador que pida el cambio sea necesario que vaya a medio campo y se gasten cuatro minutos y el árbitro añada cinco. Algo no cuadra ahí y no se puede premiar. Eso no se lo permito a mis jugadores. Pero los árbitros son los que mandan y los jugadores saben quiénes permiten más o menos. Y este ha puesto el listón muy bajo", ha concluido. .