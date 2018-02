"Un rival como el Elche motiva a los jugadores y a la afición"

Manix Mandiola, el nuevo técnico del Atlético Baleares, ha asegurado que el partido de mañana (12 horas), en el campo Son Malferit, frente al Elche "nos motiva a los jugadores y la afición porque es un rival con nombre, que hasta hace poco estaba en Primera División".

El preparador vasco recordó que "allí se empató", recordando el choque disputado en el Martínez Valero que finalizó 3-3. Mandiola avisa de que "el Elche casi siempre marca y eso no debe cambiar los planes. No podemos venirnos abajo si encajamos un gol y debemos competir los 90 minutos".

El nuevo técnico del conjunto balear ha comentado que "soy positivo, si esta semana la gente no ve el vaso medio lleno malo sería. La situación es complicada, hemos tocado fondo y es el momento de arrancar. A este equipo le veo calidad suficiente para dejar varios equipos detrás, somos candidatos al descenso porque los números son los que son pero tenemos potencial. Falta el poso de los resultados para tener tranquilidad pero tenemos herramientas suficientes para competir bien. El objetivo es competir al máximo y saber jugar en cualquier situación".

El veterano entrenador también ha señalado, tras su primera semana de entrenamientos, que "el diagnóstico de la primera vuelta supongo que era la falta de gol, muchos empates, atrás no estaba mal, pero la falta de gol penaliza. Creo que tenemos que ir todos a una para competir bien y si competimos bien, estaremos cerca de sumar y ganar. Poco les puedo cambiar, los jugadores son capaces de hacer muchas cosas, los pequelos detalles les han penalizado. Jugaremos a lo que nos dejen los contrarios, como decía Groucho Marx tenemos unos principios y si hace falta los cambiamos. La plantilla sabe que no está dando el nivel que el club necesita, la mayoría de los que están abajo es porque son las peores plantillas, no es este caso. No hay tiempo para cambiar un discurso total, solo matizar".