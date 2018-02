Josico convoca a Manuel Sánchez y se deja en Elche a Collantes

Manuel Sánchez ha entrado, finalmente, en la convocatoria del Elche para el encuentro de mañana (12 horas), en el campo del Atlético Baleares. A pesar de Josico señaló ayer que arrastraba molestias musculares en la zona de los isquiotibiales y que era muy complicado que se recuperase a tiempo, el centrocampista cordobés está en la lista de los 18 elegidos que ha facilitado el entrenador franjiverde.

Sin embargo, quien no está es Collantes, por decisión técnica. El extremo gaditano estaba siendo titular indiscutible en los últimos partidos y ha sorprendido que se haya quedado fuera de la convocatoria.

Javi Flores, Zotko y Corozo son baja por lesión, Primi ya está recuperado, aunque todavía le falta ritmo para afrontar un partido de competición.

Josico tiene previsto cambiar el sistema de juego y realizar hasta tres cambios con respecto al último envite frente al Peña Deportiva de Santa Eulalia. Edu Albacar entrará en el lateral izquierdo, en lugar de Manu Rodríguez, para aprovechar el juego a balón parado. Provencio volverá tras su sanción, aunque parece que jugará escorado a la izquierda porque Jony y Benktib seguirán formando el doble pivote y Josan, quien el pasado domingo jugó en la banda izquierda, lo hará en esta ocasión por la derecha. El once inicial más probable será el formado por José Juan, Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano, Edu Albacar, Jony Ñíguez, Ismael Benktib, Provencio, Josan, Nino y Benja.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros: José Juan y Guille Vallejo

Defensas: Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano, Manu y Edu Albacar

Centrocampistas: Jony Ñíguez, Ismael Benktib, Manuel Sánchez y Provencio

Mediapuntas: Josan, Iván Calero, Iván Sánchez y Lolo Plá

Delanteros: Nino, Benja y Sory Kaba