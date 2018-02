Albacar y Provencio apuntan a la titularidad en Son Malferit y Manuel es baja por lesión

Manuel Sánchez, con unas molestias en los isquiotibiales, es baja para viajar hoy con el equipo franjiverde a Mallorca donde mañana, a partir de las 12 horas se medirá en Son Malferit al Atlético Baleares. Javi Flores, Iván Zotko y Corozo, que siguen recuperándose de sus lesiones, además de Primi, que aunque ya trabaja con el grupo todavía no está preparado para competir, también se quedarán en tierra.



Josico Moreno cuenta con 18 jugadores, además de Samba. Hoy realizará el último entrenamiento a las 11.30 horas y dará a conocer la lista de convocados. A las 14.00 se reunirá para comer en el Hotel Milenio. Una vez terminado el almuerzo, la expedición se dirigirá al Aeropuerto de Alicante-Elche para coger el vuelo con destino a Palma de Mallorca a las 16.50 horas. La llegada está prevista a las 18.30 horas y el equipo cenará y pernoctará en el Hotel AC Ciutat de Palma.



Josico ha reconocido que tiene dudas en la confección del once inicial, pero no descarta jugar con Provencio tirado a banda izquierda, acompañando a Benktib y Jony en la medular. Edu Albacar puede ser titular para aprovechar su calidad en las jugadas a balón parado en un campo de césped artificial de reducidas dimensiones y en las que el catalán puede sacar a relucir su «guante».

Ilicitano-Olímpic de Xàtiva



El Ilicitano juega esta tarde, a partir de las cuatro y cuarto , en el estadio Martínez Valero, frente al Olímpic de Xàtiva. Los puntos son fundamentales para que el filial puede escapar de la zona de peligro de la tabla.