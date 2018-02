Josico: "El del domingo es un partido para hombres y de play off"

Josico Moreno, entrenador del Elche, regresa a Baleares para medirse a su exequipo. No ha dudado en confesar que "para mí es un partido especial, con muchos recuerdos". Rememora que "allí viví tres meses muy bonitos y estuvimos a las puertas de cumplir el sueño del ascenso. Nos eliminó el Albacete, que luego subió. Llegué con el objetivo de meterlo en la Copa del Rey, pero cogimos una racha ganadora, enlazamos muchas victorias y nos dieron para recortar once puntos y meternos en play off. Estoy muy agradecido al trato que recibí allí".

A continuación señalaba que "no entiendo su situación en la tabla y no es normal que lleven sólo una victoria en casa y tres entrenadores. Todo les ha pasado a ellos y espero que a partir del domingo vayan para arriba".

No obstante, a pesar de la posición que ocupa el Atlético Baleares en la tabla, Josico tiene claro que para ganar el domingo al Atlético Baleares "tenemos que rayar a un gran nivel". Conoce el campo y a la mayoría de los jugadores y piensa que "nos vamos a encontrar mucho balón dividido y mucha segunda jugada. Además, el cambio de entrenador nos complica un poco más las cosas. De todas formas, me preocupan los míos, que sepan a qué campo vamos, a qué rival nos vamos a enfrentar... Son muchos los condicionantes que deberemos saber leer. Es un partido de hombres y de play off. Si queremos subir, en este tipo de campos los equipos salen fortalecidos. El balón parado va a ser definitivo así como la seguridad defensiva. Tenemos que ser capaces de madurar un duelo que va a tener poco ritmo y en el que deberemos saber conectar y desconectar".

"El equipo llega bien y tras la victoria del domingo la semana está siendo más llevadera. Estos dos partidos amistosos que hemos jugado esta semana han ido dirigidos a corregir errores y a que la gente nueva vaya conociendo a sus compañeros", concluyó.