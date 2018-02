El Elche intenta retrasar la compra del crédito del IVF y sigue sin mostrar el aval

El consejo de administración de Elche aplazó ayer, en la Junta General celebrada de las seis a las diez de la noche, la ratificación por parte de los accionistas de la compra del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que concede la mayoría accionarial ante el veto del jurista de LFP que forma parte de la Comisión de Seguimiento de Cumplimiento del Convenio.

Diego Garcia, presidente del Elche, logró que los puntos 6, 7 y 8 del orden del día de la junta de accionistas se pospusieran hasta no tener el informe jurídico respecto al documento elaborado por la comisión delegada de LaLiga que aconseja que el club ilicitano compre la deuda de su Fundación con el banco del Consell por los «riesgos jurídicos y financieros» que comporta la operación.

De esta forma, de manera momentánea, se rechazó la oferta al IVF y la garantía hipotecaria del Martínez Valero. Los patronos de la Fundación, que en la junta estuvieron representados por Ramón Segarra, ya habían dado el visto bueno a esta propuesta por la mañana.

A partir de ahí, se convocará una nueva junta de accionistas antes del 20 marzo «fecha en la que necesitamos tener solucionado el tema con el IVF. Está prevista que sea el día 15».

«Creemos, tras consultar con varios gabinetes, que los argumentos de LaLiga son rebatibles", explicó García, quien justificó la suspensión de la votación «para saber lo que votamos y no votar contra la Ley».

El presidente franjiverde también anunció que tiene garantías legales de una mercantil, de la que no desveló el nombre, para avalar la multa de Bruselas por la que el club tendrá que devolver 4,1 millones de euros por ayudas ilegales. Además, también está dispuesta a cubrir el déficit del club hasta final de campaña que será de 1,5 millones. «Tenemos un compromiso de aval, una comfort letter. Si no se cumple la citada garantía al día siguiente el consejo de administración dimitirá».

La junta general de accionistas del Elche tuvo un inicio muy «caliente», en la que al accionista Óscar Antón se le pidió que retirara una acusación verbal y este decidió abandonar la sala antes de encararse con los consejeros a los que les dijo: «Sois unos sinvergüenzas».

Por su parte, el consejero Maruenda llamó «imbécil» a un accionista, aunque luego le pidió disculpas. A continuación, Salvador Mas, portavoz de la Plataforma Elche CF, también se marchó, acompañado de otros dos accionistas, cuando Maruenda comenzó a explicar las cuentas, al sentirse menospreciado. Unos minutos más tarde Mas regresó a la sala y el ambiente se suavizó.

Maruenda, en su exposición, señaló que Manuel Illueca, director del IVF, «no nos deja maniobrar y nos pone una bota en el cuello, no nos deja reestructurar nuestro pasivo con una ampliación de capital. Va en contra de nuestros intereses, quiere obstaculizar nuestro desarrollo». Entiende el consejero que el banco del Consell «ha judicializado al club para evitar la ampliación de su capital y si el Elche va a la liquidación habrá que pedirle responsabilidades. Está llevando a la agonía al Elche».

Por su parte, Joaquín Torres, portavoz de «Regeneración ECF», respondió al consejero afirmando que «aquí lo que hace falta es poner dinero y tenemos los mismos problemas que el año pasado y este consejo no ha solucionado nada. Si no están capacitados es mejor que se vayan». Posteriormente, dejó claro que «queremos la dimisión irrevocable del consejo, porque no tiene soluciones. Nosotros sí las tenemos».