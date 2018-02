El banco del Consell declarará quebrada la subasta del Elche si no aparece el aval

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) notificará el viernes la quiebra de la subasta si no se presenta el aval porque no se han cumplido los requisitos exigidos en el pliego de condiciones por el banco del Consell.

Fuentes de la Generalitat confiesan que «la única cuestión que puede permitir desatascar la situación es que el actual consejo retire la demanda por cláusulas abusivas que está en el Juzgado, que se pueda ejecutar el crédito, y, de esta manera, dejen paso a quien tenga el dinero para poder ponerlo, porque ellos no lo tienen y son incapaces de resolver la situación. Van a llevar al Elche a la liquidación».

Recuerdan que «cuando llegue el Tribunal General de la Unión Europea no va a haber dinero, y no van a poder hacer frente al mismo, iremos a por todo, iremos a embargar cuentas. El problema de fondo no es el informe de la Liga sino que no tienen el dinero».

Manuel Illueca, director del banco del Consell, contestó ayer por la noche al mensaje lanzado por el consejero José Luis Maruenda durante la junta de accionistas, que señalaba a la Generalitat como una de las causantes de la situación económica de la entidad ilicitana. «Ir en contra el IVF para no pagar es la consigna de un consejero del Elche CF. No pagar al IVF es generar un quebranto patrimonial a todos los valencianos. Inconcebible que alguien con esta falta de respeto por la moral pueda sentarse en el consejo de administración del Elche CF», comentó el dirigente autonómico en su cuenta de Twitter.