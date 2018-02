Maruenda "incendia" la junta general del Elche

La junta general de accionistas del Elche se ha iniciado en la sala Prensa del Martínez Valero en un ambiente muy "caliente", en la que al accionista Óscar Antón se le pide que retire una acusación verbal y este decide abandonar la sala antes de encararse con los consejeros a los que les ha dicho "sois unos sinvergüenzas". Por su parte, el consejero Maruenda ha llamado "imbécil" a un accionista y se le ha solicitado que saliera de sala. Ha pedido disculpas y ha continuado en el estrado.

A continuación, Salvador Mas, portavoz de la Plataforma Elche CF, también se ha ido, acompañado de otros dos accionistas, cuando Maruenda ha comenzado a explicar las cuentas, al sentirse menospreciado. Unos minutos más tarde Mas ha vuelto a la sala y el ambiente se ha suavizado.

Maruenda, en su exposición, ha señalado que Manuel Illueca, director del IVF, "no nos deja maniobrar y nos pone una bota en el cuello, no nos deja reestructurar nuestro pasivo con una ampliación de capital. Va en contra de nuestros intereses, quiere obstaculizar nuestro desarrollo". Entiende el consejero que el banco del Consell "ha judicializado al club para evitar la ampliación de su capital y si el Elche va a la liquidación habrá que pedirle responsabilidades. Está llevando a la agonía al Elche".

Joaquín Torres, portavoz de "Regeneración ECF", ha respondido a Maruenda confesando que "aquí lo que hace falta es poner dinero y tenemos los mismos problemas que el año pasado y este consejo no ha solucionado nada. Si no están capacitados es mejor que se vayan".

Seguidamente se ha aprobado la entrada al consejo de administración del Elche de Pascual Moxica Pruneda y Francisco Vicente Meseguer como nuevos consejeros de la entidad franjiverde.

Diego Garcia ha propuesto que los puntos 6, 7 y 8 del orden del día de la junta de accionistas se pospongan hasta no tener el informe jurídico respecto al documento elaborado por la comisión delegada de la LFP que aconseja que el club ilicitano compre la deuda de su Fundación con el banco del Consell por los "riesgos jurídicos y financieros" que comporta la operación. Por tanto, rechaza de momento la oferta al IVF y la garantía hipotecaria del Martínez Valero. La Fundación ya había dado el visto bueno a esta propuesta por la mañana. A partir de ahí, se convocará una nueva junta de accionistas antes del 20 marzo "fecha en la que necesitamos tener solucionado el tema con el IVF".

Según el punto once del orden del día todo el consejo ha decidido dimitir como paso previo a nombrar con nuevos consejeros a Diego García, Francisco Vicente Meseguer, Pascual Moxica, Ramón Segarra y José Luis Maruenda.

La junta está siendo presidida por el presidente franjiverde Diego García, que está acompañado por los consejeros César Nohales y José Luis Maruenda, ademas del notario Francisco Tornel, del director financiero del club, José Francisco Fernández y del auditor Juan Serrano. Presencia de representantes de "Regeneración ECF" y de la plataforma "Salvemos al Elche".

Se han dado cita 31 asistentes que representan a 39 accionistas de la entidad franjiverde. En total 672.905 acciones que supone el 73,41% del capital social del Elche CF. Demasiadas ausencias de gente representativa del club, ya que sólo han acudido los expresidentes Diego García y Anselmo Navarro. También han estado los consejeros Alberto Candela, José María Sanmatías y Pepe Asencio.