La Fundación rechaza la oferta al IVF y la garantía hipotecaria del Martínez Valero

La Fundación del Elche ha decidido esta mañana votar en contra de los puntos 6, 7 y 8 de la Junta General de Accionistas de esta tarde (18 horas) y no se va a pronunciar hasta no tener el informe jurídico respecto al documento elaborado por la comisión delegada de la LFP que aconseja que el club ilicitano compre la deuda de su Fundación con el banco del Consell por los "riesgos jurídicos y financieros" que comporta la operación. Por tanto rechaza la oferta al IVF y la garantía hipotecaria del Martínez Valero.

En el sexto punto, se solicita la ratificación de la propuesta efectuada por el Elche CF al IVF para la compra del crédito que éste titula frente a la Fundación, de acuerdo con las bases reguladoras del proceso, publicadas al respecto.

En el séptimo, se pide la ratificación de la firma o autorización para la misma de una hipoteca unilateral sobre las fincas registrales correspondientes al Martínez Valero por el importe suficiente que garantice el pago aplazado del precio de la compra del crédito mencionado, de acuerdo con el contenido de las bases reguladoras de dicha subasta.

Y en el octavo, se solicita a los accionistas la ratificación de la firma o autorización para la misma, de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la formalización definitiva de la compra del crédito antes referido. Y, en el noveno, se informará acerca de la operación de los terrenos donde se encuentran los campos anexos de entrenamiento.

Se entiende, en el entorno del club ilicitano, que es una manera de ganar tiempo ya que el Elche sigue sin contar con el aval de 4,1 millones que había prometido el expresidente José Sepulcre. Diego García ha presidido la reunión en la que también estaban Ramón Segarra, Antonio Rocamora, Vicente Abadía, Jaime Oliver y Cristina Martínez, en nombre del Ayuntamiento. Se ha ausentado Toño García Hita, que se encuentra de viaje.

No se tiene el aval

El IVF notificará el viernes la quiebra de la subasta si no se presenta el aval porque no se han cumplido los requisitos exigidos en el pliego de condiciones por el banco del Consell. Fuentes de la Generalitat confiesan que "la única cuestión que puede permitir desatascar la situación es que el actual consejo retire la demanda por cláusulas abusivas que está en el Juzgado, que se pueda ejecutar el crédito, y, de esta manera, dejen paso a quien tenga el dinero para poder ponerlo, porque ellos no lo tienen y son incapaces de resolver la situación. Van a llevar al Elche a la liquidación".

Recuerdan que "cuando llegue el Tribunal General de la Unión Europea no va a haber dinero, y no van a poder hacer frente al mismo, iremos a por todo, iremos a embargar cuentas. El problema de fondo no es el informe de la Liga sino que no tienen el dinero".