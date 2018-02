"Los pitos no me han sorprendido, ya me avisaron de la exigencia de la afición"

Neyder Lozano tuvo un debut bastante acertado. El central colombiano cumplió en su estreno y dejó algunos buenos detalles. "Me he encontrados muy bien, con confianza. Los compañeros me animaron y el míster me dijo que jugase como sé. Gracias a Dios pudimos sumar tres puntos importantes para seguir luchando por el ascenso"

El exjugador del San Sebastian de los Reyes reconoció que fue mejorando con el transcurso del partido al igual que el equipo. "Es normal. Los rivales vienen a plantarse bien y debemos mover la pelota con paciencia para que llegue el gol. Cuando marcamos, el partido se abre y es mejor para nosotros".

El último fichaje del mercado de invierno incluso se atrevió a dar instrucciones a sus compañeros mostrando personalidad. "Desde mi posición veo todo de cara y es importante ayudar a los compañeros. Con Gonzalo Verdú me he entendido muy bien y, poco a poco, iré mejorando y aprendiendo de mis compañeros"-.

Sobre los pitos que recibió el equipo durante el primer tiempo aseguró que no le habían sorprendido. "Ya me dijeron cuando vine que la afición es muy exigente y venía preparado". Y sobre la diferencia que había encontrado con el Grupo I de Segunda B en el que jugaba con el Sanse ha indicado que "no he notado mucha. El estadio y las instalaciones si que son top, pero el resto sigue siendo fútbol".