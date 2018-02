Las incógnitas de la Junta

Mañana lunes se presenta como un día muy importante para el futuro del Elche. El club ilicitano ha convocado, a partir de las seis de la tarde, en el estadio Martínez Valero, su Junta de Accionistas que debe ratificar la compra del crédito que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tiene contra la Fundación Elche Club de Fútbol, que está garantizado mediante la prenda del 54,7% de la acciones.



El director general del banco del Consell, Manuel Illueca, anunció el pasado jueves la adjudicación del crédito a la entidad franjiverde que, mediante su presidente, Diego García, fue la única que se presentó a la subasta pública. Illueca señaló que tras los informes de los técnicos del brazo económico de la Generalitat Valenciana, la oferta del Elche cumplía los mínimos exigidos y se adjudicaba por 137.092,92 euros en fijos y 11.800.000 euros en variables a pagar en plazos.



Pero ahora queda pendiente que los accionistas la aprueben y, sobre todo, que el Elche presente el aval bancario de 4,1 millones euros otorgado por una entidad de crédito del Banco Central Europeo. El consejo de administración del club ilicitano tiene hasta el próximo jueves para presentarlo y, en caso contrario, la subasta quedará quebrada.



Ante esta situación se presentan una serie de incógnitas de cara a la asamblea que los actuales dirigentes de la entidad franjiverde y su máximo accionista individual, José Sepulcre, que es quien está detrás de la oferta, todavía no han despejado.



¿Tienen el consejo y Sepulcre el aval bancario de 4,1 millones?

El principal obstáculo para la adjudicación del crédito es el aval de 4,1 para hacer frente al requerimiento de la Unión Europea. Ni el Elche ni Sepulcre han anunciado públicamente que lo tienen. Sólo se conoce que han negociado como personas externas como Luis Oliver o José Miguel Garrido para que le ayudasen. Ambos le han dado una respuesta negativa y sin el aval es imposible que el crédito y, por tanto, el 54,7% de las acciones sean adjudicadas. En principio, parece que el aval no está todavía, a expensas de que lo tengan en silencio o puedan sacarse un as de la manga en las próximas horas.



¿Qué votará la Fundación?

Otras de las dudas que existe es qué harán los patronos de la Fundación, que son, prácticamente todos, cercanos al consejo de administración y a José Sepulcre y que controlan ese 54,7% de acciones que el IVF tiene como prenda. El pasado viernes había prevista una reunión, pero, al final, se aplazó hasta mañana lunes por la mañana. En principio, si la Fundación vota a favor, la oferta de la compra saldrá adelante, pero lógico es que se abstenga porque el objeto de la subasta es el propio crédito que en su día no pagaron.



¿Utilizará también el club el estadio como aval para Europa?

En una tasación reciente el estadio Martínez Valero fue tasado en 52 millones de euros. Los actuales directivos franjiverdes lo han utilizado como aval para el convenio con Hacienda y la Seguridad Social y también lo han incluido en la oferta de la subasta del crédito del IVF para poder hacer frente a los 11,8 millones de variables. El presidente, Diego García, ha dejado entrever en alguna declaración que el Martínez Valero también podría ser utilizado para el aval del requerimiento de Bruselas, aunque la Comisión Europea y el IVF han dejado claro que no admiten inmuebles para hacer frente a ese pago y que los 4,1 millones, una vez que salga la resolución, que parece que está próxima, se han de pagar de forma efectiva e inmediata.



¿Qué votarán los pequeños accionistas?

La mayoría de pequeños accionistas, entre los que se encuentran la asociación «Regeneración ECF» y la plataforma «Salvemos al Elche», siempre se han mostrado contrarios a que el Elche y Sepulcre se hagan con el paquete accionarial del IVF, porque han sido ellos mismos los que no pagaron en su día el crédito, y han apostado por la llegada de un inversor externo como en su día fue Skyline International y recientemente el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, a través de la mercantil «Only One Way». En principio estaban dispuestos a votar en contra en la asamblea, pero en los últimos días han surgido varias dudas que pueden hacer cambiar su intención de voto. Uno de la posibilidades que se plantean es que Sepulcre, el consejo y la Fundación podrían optar por abstenerse al ser partes implicadas en la operación y con su voto negativo la oferta no salga adelante. En ese caso, Sepulcre y sus afines podrían decir que tenían el aval, pero que el resto de accionistas votaron en contra. Por ello, están pensando si las otras partes se abstienen, votar a favor para que muestren sus cartas, demuestren que tienen el aval y que no haya ningún tipo de engaños.



¿Qué decidirá el IVF si no le convence el aval que presentan?

Y otra de las cuestiones pendiente de contestar será si al final Sepulcre y el consejo sacan adelante en la junta de accionista la compra del crédito, pero con el estadio como aval o con otra alternativa y no con uno bancario otorgado por una entidad de crédito del Banco Central Europeo qué hará el IVF. Si rechaza la oferta y la deja quebrada, ¿volverá a sacar una tercera subasta? o se le adjudicaría a José Miguel Garrido, quien está dispuesto a comprar, pero sólo, siempre y cuando, sea adjudicación directa, sin subastas y sin conflictos con el actual consejo de administración y con Sepulcre.



Muchas de estas dudas se resolverán mañana.