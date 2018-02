Josico Moreno, entrenador del Elche CF: "Estos jugadores son los que nos van a llevar al éxito o al fracaso"

Josico Moreno, entrenador del Elche, ha hecho esta mañana un balance de los refuerzos realizados por el equipo en el mercado de invierno. "Hemos cambiado piezas, hemos fichado jugadores de los que tenemos informes bastante buenos, que llegan con mucha ilusión y espero que nos aporten. Vienen a un buen grupo y saben las exigencias del club en el que estamos. Lo importante es que se vayan adaptando lo antes posible y entren en dinámica", ha confesado antes de afirmar que "estaba contento con la plantilla que tenía cuando llegué y la que tengo ahora, y soy consciente de lo difícil que es traer futbolistas que nos aporten más que los que tenemos. A estas alturas, los buenos jugadores no son fáciles de sacar. Estos son los que nos van a llevar al éxito o al fracaso".

El preparador manchego pidió un extremo izquierda que no le ha llegado. "Tenerlo aquí nos daría alguna solución, pero también podría ser un problema por la llegada de Josan. Contamos con distintos futbolistas que pueden jugar perfectamente ahí, aunque no el específico"

El preparador franjiverde entiende que el lateral Manu "es un jugador con profesionalidad y experiencia, acostumbrado a jugar play off, y viene con ganas de competir. Nos va a dar mucho".

Con relación a Zotko y Neyder ha apuntado que "son dos centrales fuertes, a los que hay que meterles mi manera de defender para que no cometan errores", mientras que "Jony Ñíguez se ha adaptado bien y Josan es un extremo joven, veloz y dinámico, con ganas de demostrar cosas. Espero que todos cumplan. Pero todo lo que veo me da buenas sensaciones".

Con relación al canterano Ismael Benktib, que volverá el domingo ante la Peña Deportiva al once inicial, ha apuntado lo siguiente: "Me impresionó mucho al llegar, tiene muy buenas condiciones, pero bajó su rendimiento, no sé si por el tema de la renovación o por problemas personales. He hablado con él, como hablo con todos, y se lo he hecho saber. Valoro mucho el trabajo de los entrenamientos y no puede ser que un jugador baje los brazos cuando el miércoles le quitan el peto. Últimamente está trabajando bien y puede ser una opción para la alineación".